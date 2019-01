El Govern critica que els comuns "subordinin els pressupostos de Catalunya" als espanyols

El Govern lamenta que els comuns deixin les negociacions dels comptes pel 2019 i que la formació "subordini els pressupostos de Catalunya als pressupostos generals de l'Estat". Després que Catalunya En Comú Podem hagi indicat que suspèn les converses amb l'executiu, fonts del departament d'Economia indiquen a l'ACN que ells no s'aixecaran de la taula de negociació i defensen que en tot moment han traslladat als comuns "tota la informació" que els han demanat.

Amb tot, adverteixen que les propostes "han de ser de possible aplicació" i que els "càlculs fiscals que es realitzen en una negociació han de ser correctes i realitzables". En aquest sentit, apunten que hi ha propostes de CatECP que "no són assumibles al nivell que demanen".

Fonts d'Economia lamenten que els comuns deixin les converses i asseguren que "en cap de les reunions" han rebut una "contraproposta" als plantejaments inicials de la formació. En aquest sentit, indiquen que les seves 10 prioritats "estan descrites i dotades en el pressupost" però no són assumibles als nivells exigits.



En un dels documents transmesos als comuns durant les negociacions de les darreres setmanes, la conselleria d'Economia es referia, per exemple, a la dificultat d'eliminar totalment les bonificacions per a l'impost de successions. Així, el Govern assegurava que fer-ho podria "fomentar la deslocalització de les persones amb major capacitat econòmica" i augmentar "el greuge en relació en a la transmissió de patrimoni empresarial".



En canvi, proposava, per aquest tribut, reduir de forma progressiva les bonificacions, i plantejava fins a quatre escenaris, que permetrien recaptar entre 15 i 40 milions d'euros anuals.