El Govern suspèn tota l'agenda institucional del dia de la vaga general

El Govern ha suspès l'agenda institucional del 21 de febrer, el dia previst per a la vaga general convocada pel sindicat Intersindical-CSC. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat aquest dimarts que l'executiu és "més sensible" als motius de l'aturada i, per això, ha decidit alliberar l'agenda de tots els consellers que, segons Buch, treballaran per resoldre "qualsevol tipus de conflicte" que pogués sorgir.

La vaga, formalment convocada contra la reforma laboral i la precarietat, està plenament vinculada al rebuig de la causa judicial contra els líders independentistes, que aquests dies s'està jutjant al Tribunal Suprem.

Buch ha tornat a insistir en la innocència dels 12 processats i ha reclamat un judici "just" als "consellers legítims" del Govern. Els 12 processats van ser cessats el 27 d'octubre del 2017 en aplicació de l'article 155 de la Constitució. Un article que el PP ha dit que tornaria a aplicar si guanya les eleccions generals del 28 d'abril. El conseller d'Interior, portaveu accidental de l'executiu en absència d'Elsa Artadi, ha responsabilitzat exclusivament el president espanyol, Pedro Sánchez, d'haver convocat les eleccions i ha garantit que l'independentisme segueix assegut a la taula del diàleg a l'espera que algun govern espanyol s'hi vulgui asseure a parlar.