El Govern suspèn els contractes d'obres de la Generalitat que no siguin "bàsics o d'emergència"

El Govern, reunit aquest divendres en una trobada extraordinària del consell executiu, ha aprovat suspendre totes les obres públiques de la Generalitat fins que se superi la crisi del coronavirus. Així ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, en roda de premsa, assegurant que l'objectiu és "evitar posar en risc a la ciutadania": "És necessari reduir l'activitat externa en allò que no sigui extrictament necessari".

En queden excloses, però, totes aquelles obres que tinguin a veure amb els serveis bàsics, les emergències o siguin considerades "estratègiques". La suspensió té efectes a partir de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), sense que se li hagi de notificar directament al contractista -segons recull l'ACN-.

La mesura, però, arriba dies després del decret que va aprovar el govern espanyol on donava llum verda a les administracions per suspendre els contractes de comú acord amb les empreses adjudicatàries. Fins ara, la Generalitat havia optat per aquesta mesura, però només s'havien aturat 17 obres de les 37 que hi havia en marxa.

Avui mateix la tinent d'alcaldia, Janet Sanz, de l'ajuntament de Barcelona, recriminava al govern català exigir el confinament total a Pedro Sánchez mentre no parava del tot l'obra vinculada a la Generalitat. També l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, havia fet èmfasi en la mateixa qüestió. La mateixa Budó li ha contestat que era perquè havien "d'adaptar el decret" emès per Madrid. "Menys polèmica, menys demagògia i menys pals a les rodes", ha afirmat la portaveu del Govern, demanant a Podem que des de la Moncloa s'aturi tota l'activitat privada.

Hem hagut de revisar la normativa i adaptar-la per culpa del Decret dels vostres companys a Madrid. Avui ja s'ha resolt. Menys polèmica, menys demagògia i menys pals a les rodes. I un suggeriment: demostreu que maneu a @desdelamoncloa i atureu tota l’obra privada. https://t.co/Z3KxcCPXv8 — Meritxell Budó🎗 (@meritxellbudo) March 27, 2020

Segons fonts governamentals, s'ha trobat una via legal per poder prendre aquestes mesures sense acord amb les empreses. Es tracta de l'article 208.1 de la llei de contractes del sector públic, que obre la porta a una suspensió unilateral per part de l'administració. Ara bé, cal indemnitzar els privats pagant als treballadors corresponents i el lloguer del material per fer les obres -no en el cas de les obres que ja s'havien suspès a petició dels mateixos contractistes-. Preguntada per quin cost tindria per a les arques públiques de la Generalitat, la consellera de Presidència ha dit que no ho tenien calculat.