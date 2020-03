El Govern s'obre a replantejar-se el contingut dels pressupostos pel coronavirus

"La situació actual ho canvia tot". Amb aquesta frase, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha obert la porta aquest dimarts a la possibilitat que la Generalitat es replantegi el contingut dels pressupostos catalans del 2020 i hi introdueixi modificacions, cosa que no havia previst fins ara. Ho ha explicat en roda de premsa telemàtica després de la reunió del consell executiu, que aquest vegada s'ha celebrat per videoconferència per evitar contagis del virus – el president Torra i Pere Aragonès han donat positiu.

Els pressupostos de la Generalitat estaven a un pas d'aprovar-se al Parlament, però la crisi sanitària podria posposar-los perquè el Govern hi faci les modificacions necessàries per afrontar la situació. "Tots els escenaris estan oberts. Si cal replantejar els pressupostos, els replantejarem", ha conclòs Budó.

Per què caldria ara canviar els comptes públics? Doncs perquè amb l'impacte del coronavirus segurament s'hauria de rectificar la previsió d'ingressos –es preveu una caiguda– i la distribució de les despeses que preveien els comptes. La crisi sanitària tindrà un impacte evident en les economies i en les arques públiques de les administracions. De fet, la setmana passada, el Parlament va debatre el contingut dels comptes a la comissió d'Economia i, allà, alguns partits de l'oposició ja van advertir que el virus havia deixat els pressupostos obsolets i calia introduir-hi canvis. Amb tot, Budó no ha garantit que s'acabin modificant ni en quines partides ho faran: "Ara estem concentrats en donar resposta a les necessitats actuals".

Des de la conselleria d'Economia, que pilota Pere Aragonès i que és la responsable de l'elaboració dels pressupostos, no ho veuen igual que Budó. Fonts dels departament consultades per l'ARA han assegurat que "els pressupostos són els que són" i que no es plantegen canvis. Han lamentat que, de nou, Budó hagi fet servir la roda de premsa per proposar idees "no consensuades".

Mentre JxCat i ERC es posen d'acord en si cal o no cal canviar els comptes, el Govern format per aquests dos partits ja ha anunciat mesures per pal·liar l'impacte del virus i que van al marge dels pressupostos.

El Parlament ajorna plens

Als pressupostos catalans del 2020 també els ha sorgit un altre obstacle. La mesa del Parlament ha decidit aquest dimarts ajornar tots els plens del Parlament previstos fins ara, també el que s'havia de fer aquest dimecres per debatre i aprovar definitivament el projecte de llei de pressupostos per aquest 2020. El ple no estava convocat formalment i l'aprovació dels comptes podia quedar ajornada un mes si algun grup parlamentari els portava al Consell de Garanties Estatutàries. I en aquest sentit, Ciutadans ja va anunciar la setmana passada que ho faria. D'aquesta manera, l'aprovació dels pressupostos de la cambra catalana queda en stand-by perquè la mesa tampoc ha decidit fixar cap altra data per quan podria ser el ple.

De tota manera, la mesa del Parlament sí que ha acordat que si s'ha de celebrar un ple "per qüestions d'urgència" relacionades amb la crisi del Covid-19, es farà "adoptant mesures excepcionals de prevenció", han apuntat fonts parlamentàries. En aquest sentit, tot i que no es faci el ple que s'havia de fer a finals de març per convalidar el decret llei de retribucions de funcionaris, el Govern té previst dictar un altre decret que el substitueixi.

El Consell de Garanties i l'estat d'alarma

Sigui com sigui, el Parlament sí que manté el termini per si algun grup parlamentari considera que els comptes són inconstitucionals i els vol impugnar al Consell de Garanties Estatutàries (CGE). Un termini que acaba aquest dimecres -com a molt tard haurien d'entrar la petició a registre dijous abans de les 10.30h del matí- i que Ciutadans ja va anunciar la setmana passada que tenia intenció de fer servir. A hores d'ara encara no l'han demanat formalment, però fonts de la formació asseguren que hi estan treballant. Així, si finalment el partit taronja fa el pas, s'obrirà un termini d'un mes perquè el Consell de Garanties resolgui sobre la petició de Ciutadans. Per tant, el que és gairebé segur és que els pressupostos no es podrien votar en un ple fins a mitjans del mes d'abril. Finalment, ni Ciutadans ni PP s'han reunit més per presentar un recurs conjuntament al CGE. Els populars -que consideren que hi ha elements que s'haurien de comprovar si s'ajusten a l'Estatut- no poden presentar-lo per si sols perquè no tenen prou diputats -se'n necessiten almenys 10- i el partit taronja no ha comptat amb ells per recórrer els comptes al CGE.

651x366 La reunió de la mesa del Parlament s'ha celebrat per via telemàtica. / PARLAMENT La reunió de la mesa del Parlament s'ha celebrat per via telemàtica. / PARLAMENT

Alguns grups parlamentaris defensaven que el decret d'estat d'alarma aprovat pel govern espanyol aquest cap de setmana també establia que quedaven alterats alguns terminis dels tràmits que es duguin a terme en ens públics. Ara bé, la mesa del Parlament interpreta que aquest supòsit afecta tràmits administratius i no legislatius. Per tant, es mantenen els tres dies hàbils que es van obrir divendres passat per portar els comptes al Consell de Garanties Estatutàries.

D'altra banda, la mesa del Parlament, que s'ha reunit de forma telemàtica aquest matí, també ha ratificat les mesures que va prendre la setmana passada arran de la crisi sanitària provocada pel coronavirus i ha acordat "reduir encara més el personal i habilitar un registre digital a partir de dijous". A més, també han demanat un informe als serveis jurídics sobre la viabilitat jurídica i tècnica de celebrar plens de forma telemàtica mentre Catalunya es trobi en una situació "excepcional" com l'actual. La pròxima reunió de la mesa també serà de forma telemàtica dimarts que ve.

JxCat i el reglament

De fet, la petició ha estat de JxCat, que ha demanat que el reglament del Parlament "s’adapti" per tal que l’activitat parlamentària es pugui desenvolupar també "digitalment", de forma que la cambra catalana pugui continuar funcionant malgrat el confinament. D'aquesta manera, JxCat considera que és "irrenunciable" una reforma del reglament de la cambra per tal que les comissions, els plens i les votacions es puguin fet de forma telemàtica i es pugui donar una "resposta ràpida i urgent a la crisi sanitària actual", ha explicat en un comunicat. "La democràcia no pot quedar confinada ni col·lapsada. Necessitem un Parlament operatiu, viu, sempre i en qualsevol situació", ha afegit el portaveu de JxCat, Eduard Pujol. JxCat porta des del principi de la legislatura proposant una reforma del reglament per afavorir els mitjans telemàtics. En el seu dia ho va fer per poder investir president Carles Puigdemont, una cosa que ara ja no podria fer perquè va renunciar a l'acta de diputat autonòmic per ser eurodiputat.

Contra Sánchez

Al marge de totes les vicissituds dels pressupostos catalans, Budó ha tornat a carregar contra el govern espanyol per com està gestionant la crisi del coronavirus. La portaveu ha tornat a insistir que les mesures adoptades per l'Estat són "insuficients". "Ha anat molt ràpid a prendre les competències –a través de la declaració d'estat d'alarma–, però segueix sent lent davant l'amenaça real" que és el virus. Budó ha lamentat que l'executiu central encara no ha donat resposta a la Generalitat sobre el pla de contingència que ahir va proposar el Govern. La portaveu catalana ha promès que no busquen ni "batalla política" ni enfrontar territoris, sinó reclamar que es prenguin les "mesures eficients" contra la pandèmia que, segons creu, Sánchez no està prenent.

Sánchez també revisa

El govern espanyol no tenia tant avançats els pressupostos com la Generalitat, però també els haurà de revisar, segons ha confirmat aquest dimarts el cap de l'executiu, Pedro Sánchez. Segons ha explicat, ara mateix cap organisme és capaç d'avançar la incidència econòmica que provocarà la crisi sanitària mundial. Sánchez ha reconegut que el creixement econòmic i la destrucció d’ocupació podrien ser dues de les qüestions més afectades, malgrat les mesures aprovades pel Consell de Ministres. "Les decisions que hem de prendre necessàriament implicaran un sobreforç pressupostari", ha assenyalat. De fet, per al líder socialista, els propers comptes seran "de reconstrucció social i econòmica del país".