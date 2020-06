Graells diu que s'ha detectat una "caixa interna" amb pagaments no justificats al Consell Esportiu de l'Hospitalet

Jaume Graells, el ja exregidor del PSC que va denunciar presumptes irregularitats al Consell Esportiu de l'Hospitalet, ha explicat aquest dimecres que a l'auditoria que es va encarregar al mes de febrer es van detectar diversos indicis d'una gestió econòmica fraudulenta en el si de l'ens esportiu. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Graells ha detallat que es van trobar proves de partides que no tenien la seva "corresponent retenció fiscal", que hi havia comptabilitats de l'entitat "amagades de l'assemblea" i que es va detectar una "anomenada caixa interna" amb pagaments que no estaven justificats.

Tot plegat, segons ha explicat Graells, va passar entre els anys 2016 i 2019, un període en què l'actual regidor d'Esports, Cristóbal Plaza, i el segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament i líder del PSC a l'Hospitalet, Cristian Alcázar, van ser presidents del Consell Esportiu, i Plaza, a més, també en va ser director. Són càrrecs que els implicarien en el cas que porta el jutjat d'instrucció número 2 de l'Hospitalet, que els investiga a ells dos i també a l'actual president de l'ens, Eduard Galí, per malversació de fons públics i falsedat documental. Tant Cristóbal Plaza com Cristian Alcázar van anunciar aquest dimarts que renunciaven temporalment a les seves responsabilitats en matèria d'esports al consistori. En dos comunicats, els dos regidors manifestaven la seva innocència i asseguraven que estan col·laborant amb la justícia per aclarir els fets.

En l'entrevista d'aquest matí, Graells també ha assegurat que durant aquest període en què s'investiguen les presumptes irregularitats també es van tirar endavant accions que "beneficiaven" els presidents del Consell Esportiu sense que s'haguessin acordat per la direcció. Tots aquests indicis, que ara ja estan en mans del jutge, són, segons Graells, irregularitats prou greus perquè el partit i el govern municipal, encapçalat per l'alcaldessa, Núria Marín, els haguessin apartat dels càrrecs. La direcció socialista, però, es defensa dient que el codi intern del partit estableix que s'ha d'apartar un càrrec públic si se li obre judici oral. Davant la "inacció" del PSC i de Marín, Graells va decidir denunciar el cas a la policia, que la setmana passada va escorcollar la seu del Consell Esportiu i va detenir els tres presumptes implicats.

Durant aquestes últimes setmanes, Graells ha assegurat haver-se sentit "aïllat" pel partit i ha mostrat la seva "perplexitat" perquè des que es va fer públic el cas ningú del partit s'ha adreçat a ell. "Semblava que el problema fos jo, i no qui ha comès les irregularitats", ha afirmat. Considera que el PSC hauria d'haver actuat sense esperar la decisió del jutge, i davant les discrepàncies amb la gestió del cas que ha fet el partit, ahir va presentar la dimissió com a tinent d'alcalde de l'Ajuntament de l'Hospitalet. Ara bé, assegura que no estriparà el carnet del partit: "Em sento més socialista que molts dels que són dins".