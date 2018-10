El Gran Wyoming denuncia l'existència dels presos polítics: "Amb Franco els que anaven a la presó també hi anaven per haver-se saltat la llei"

Un discurs del Gran Wyoming sobre els presos polítics catalans en una entrevista a 'La Sexta Noche' s'ha fet viral aquest cap de setmana per la contundència amb què el presentador denuncia l'encarcerament dels líders independentistes.

Wyoming ha carregat contra aquells que defensen que els Jordis o els diputats independentistes no són presos polítics amb l'argument que "s'han saltat la llei". "Amb Franco els que anaven a la presó hi anaven per haver-se saltat la llei. Els drets de reunió o manifestació estaven prohibits. Tots eren presos polítics, i s'havien saltat la llei. Quin mite és aquest segons el qual si et saltes la llei ja no ets un pres polític? Per què hi són? ¿Per haver atracat, per haver robat, per haver pegat a algú?", es pregunta el presentador.

Llega tarde. Pero llega. Y no es casual. Algo ha cambiado y ahora vienen a crear opinión. Pasen y vean. (Y bienvenidos sean) pic.twitter.com/Xxr9nPWlzX — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 21 d’octubre de 2018

El Gran Wyoming també recorda que l'expresident del Tribunal Suprem Pascual Sala va dir que no hi havia delictes de rebel·lió ni de sedició, i qüestiona el nomenament del jutge Llarena, amb "irregularitats" quan el van designar magistrat de la sala segona del Tribunal Suprem.

"Ara mateix hi ha uns senyors empresonats que no haurien de ser a la presó. Hi ha uns senyors que van pujar a un cotxe de la policia per dir a la gent que marxés a casa, i són a presó per rebel·lió. Això és totalment injust. Són càstigs polítics", conclou el presentador.