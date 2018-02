Granados culpabilitza Esperanza Aguirre i Ignacio González del finançament irregular del PP de Madrid

L'exsecretari general del PP de Madrid Francisco Granados, presumpte cap de la trama Púnica, responsabilitza Esperanza Aguirre i Ignacio González del finançament irregular de la formació conservadora durant les campanyes autonòmiques de 2007 i 2011. Granados va demanar al jutge instructor, Manuel García Castellón, declarar a petició pròpia per confessar sobre el finançament en B del partit a través d'empreses privades i públiques.

Segons ha avançat la Ser i també informa Efe, en la seva declaració, l'exconseller de Transports assenyalarà els expresidents de la Comunitat de Madrid i, concretament sobre González, investigat també en el cas Lezo i pel qual ha estat en presó preventiva, assegura que era qui principalment controlava tot el que passava al PP regional en aquella etapa. Està previst que Granados s'expliqui durant unes quantes hores, en les quals detallarà de quina manera es van desviar fins a 5 milions d'euros cap a una comptabilitat paral·lela del PP. La declaració ha començat poc abans de les deu del matí i Granados farà declaracions als mitjans quan acabi l'interrogatori. En la seva arribada a l'Audiència Nacional de Madrid, l'exdirigent del PP ha apuntat que "per respecte al jutge" no parlaria als mitjans fins acabar la confessió.

Davant del jutge, Granados apuntarà que coneixia el finançament il·legal del partit i que no va fer res per evitar-ho, i també donarà noms del "nou i el vell PP". Per exemple, Borja Sarasola , director adjunt de les campanyes de 2007 y 2011, o l'expresident de l'Assamblea de Madrid i extresorer del PP, José Ignacio Echevarría. Segons alguns mitjans també podria situar el nom de l'actual presidenta de la Comunitat, Cristina Cifuentes. Tanmateix, mirarà d'espolsar-se les responsabilitats que li atribueix l'empresari David Marjaliza, l'altre presumpte cap de l'entramat, per derivar-les en els seus superiors.

La corrupció i especialment el finançament irregular de la formació esquitxa directament en aquestes últimes dates, després que la primera trama de la Gürtel quedés vista per sentència i s'hagi iniciat el judici de la trama valenciana, amb tots els ulls posats a l'expresident de la Generalitat valenciana Francisco Camps. Ara els màxims dirigents a Madrid també queden sota el focus tot i no estar investigats, fet que Granados ja va sol·licitar i aquest dilluns reforçarà amb arguments.