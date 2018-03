Granados aporta nous documents sobre la campanya electoral d'Aguirre del 2007

En el marc de la investigació del cas Púnica, l'ex secretari general del Partit Popular a Madrid Francisco Granados ha aportat aquest dijous a l'Audiència Nacional factures suposadament falses vinculades al seu antecessor i conseller de Justícia, Alfredo Prada, unes factures que, segons Granados, haurien servit per finançar les despeses de la "campanya paral·lela" de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre durant les eleccions del 2007.



Fonts presents a la declaració de Granados d'avui davant el jutge han assegurat a Europa Press que l'ex número dos d'Aguirre està proporcionant nous detalls sobre el finançament irregular del PP de Madrid. Granados apuntaria a l'expresidenta Aguirre i a la seva cap de premsa Isabel Gallego, però també a altres alts càrrecs del partit, com Ignacio González i l'actual presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, entre d'altres.



A més, entre la documentació aportada avui per Granados hi hauria factures que implicarien directament l'expresident de Telemadrid Álvaro Renedo i el desaparegut Germán Yanke.