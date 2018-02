Granados nega haver-se quedat diners de donacions d'empreses al PP

L'exconseller madrileny Francisco Granados ha negat aquest dimarts haver-se endut diners de donacions al PP ni de comissions d'empreses per adjudicacions, i ha assegurat que les quantitats "in" i "out" que apareixen anotades a l'agenda que li va ser requisada corresponen al nombre d'assistents a esdeveniments del partit.

Granados ha declarat per segon dia, i durant unes tres hores, davant el jutge del cas Púnica a l'Audiència Nacional i ha negat que les sigles que apareixen a l'agenda siguin de persones que donaven diners al PP de forma irregular, segons han informat a Efe diverses fonts presents en la seva compareixença, que seguirà el 15 de març.

Així, ha dit que les sigles "JEC" no es corresponen al president d'Acciona, José Manuel Entrecanales, sinó a "juntes d'educació concertada"; "JLM" no seria l'exconseller d'OHL Javier López Madrid, sinó "juntes locals municipals", ni "LD" l'expresident d'Isolux Luis Delso, sinó "algú d'Educació" que no recorda.

Pel que fa a les columnes "in" i "out" ha negat que siguin entrades i sortides de diners, sinó el nombre d'assistents a les juntes municipals. Els que figuren a la columna "in" serien, ha dit, assistents del PP de Madrid, i els d'"out" del PP nacional.

El diari 'Abc' ha publicat aquest dimarts mateix una informació que apunta a l'entrada de 2 milions d'euros en comissions al PP, de les quals Granados s'hauria quedat 600.000 euros. Entre altres, hi ha l'entrada de 60.000 euros durant la campanya de les europees del 2014, que segons els investigadors correspondrien a Entrecanales, i estaven anotades amb les sigles JEC.