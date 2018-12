Graupera: "Ens presentarem a les eleccions passi el que passi"

El filòsof Jordi Graupera, vencedor clar de les Primàries Barcelona que han tingut lloc aquest cap de setmana amb la participació de gairebé deu mil persones, ha explicat avui que es presentaran a les eleccions "passi el que passi", tot i el rebuig de les formacions independentistes a una llista unitària. "Descarto que altres partits s'hi sumin perquè la votació ja s'ha fet i no es poden alterar els resultats", ha deixat clar l'impulsor d'unes primàries organitzades per l'ANC. Davant la seva potestat de nomenar els números 2, 3, 5 i 7 de la candidatura en obtenir més del 50% dels vots, l'activista ha admès que encara no ha decidit qui l'acompanyarà.

Graupera arrasa i es converteix en el candidat per Barcelona de la llista independent que promou l'ANC

"Som gent flexible i sempre que es pugui arribar a un acord ho farem", ha anotat en relació a possibles pactes postelectorals després de reconèixer que la presentació de quatre llistes independentistes farà inviable que cap d'elles pugui assolir la majoria absoluta. "La nostra prioritat és que l'alcaldessa Ada Colau no torni a ser alcaldessa perquè la seva gestió ha estat nefasta i ha demostrat una gran covardia amb l'Estat i amb el Procés", ha assegurat. En aquest sentit, ha lamentat que ERC prioritzi un pacte amb els comuns. "Aquest ha estat el principal motiu que no s'hagin sumat a la candidatura unitària", ha exposat en una entrevista a Catalunya Ràdio.