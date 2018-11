Griñán es nega a declarar al Senat pels ERO i suggereix que el PP el convoca per la celebració de les eleccions

L'expresident d'Andalusia José Antonio Griñán s'ha negat a declarar davant la comissió d'investigació del finançament dels partits polítics al Senat per no perjudicar el seu dret a la defensa en el judici dels ERO, la vista oral del qual se celebra a Sevilla. Griñán ha afegit que no vol pensar que se l'ha convocat perquè aquest diumenge 2 de desembre se celebren eleccions a Andalusia.

"Estic pendent de fer el meu informe de defensa, no l'he fet encara, i entendran que en aquest moment no puc perjudicar el meu dret a la defensa; per tant, no declararé per preservar el meu dret a la defensa i la garantia de presumpció d'innocència. Aquesta és l'última intervenció que faré", ha assenyalat al començament de la sessió, aquest dijous.

L'expresident andalús ha arribat puntual a la comissió, on ha estat acompanyat tant pel portaveu del PSOE a la cambra alta, Ander Gil, com per diversos senadors socialistes que han assistit a la comissió per donar-li suport.

El que va ser també conseller d'Economia i Hisenda de la Junta d'Andalusia no ha declarat tampoc davant dels mitjans que l'esperaven a l'entrada de la sala, encara que quan li han preguntat si creia que havia sigut convocat avui perquè falten tres dies per a la jornada electoral andalusa, ha sigut concís: "Vostè ho ha dit".

Aquesta comissió d'investigació està impulsada pel grup parlamentari Popular. La resta de formacions van decidir al començament boicotejar-la no participant-hi entenent que és una comissió creada pel PP per contrarestar la que se celebra al Congrés per estudiar el finançament dels populars.