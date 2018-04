Griñán nega conèixer el programa d'ajudes dels ERO

L'expresident de la Junta d'Andalusia José Antonio Griñán ha negat conèixer "exactament" el programa de les ajudes que donava el govern en el cas dels ERO perquè com a conseller d'Hisenda "no es podia arribar a aquest detall", ha assegurat. Griñán, a més, ha afegit que el programa era "insignificant" en el pressupost d'Ocupació.

Griñán, que va ser conseller d'Hisenda de 2004 fins a 2009 i president del govern socialista andalús del 2009 al 2013, ha començat a declarar avui en el judici de la peça sobre el cas ERO i ha contestat a les preguntes del fiscal anticorrupció, que l'acusa de prevaricació i malversació i demana 6 anys de presó i 30 d'inhabilitació.

L'expresident ha dit que com a conseller d'Hisenda no coneixia detalladament la "multitud de programes" del pressupost andalús i en concret, el que feia referència a les ajudes investigades no va ser objecte d'especial anàlisi ni debat amb el conseller d'Ocupació perquè "era insignificant" dins dels seus comptes. Quan el fiscal li ha dit que era el de major volum econòmic a excepció del Servei Andalús d'Ocupació, Griñán ha respòs que això és com "treure el Servei Andalús de Salut a la conselleria de Salut".

Griñán, a més, ha afirmat que el document exhibit pel fiscal amb la seva firma per elevar al consell de Govern una modificació pressupostària proposada per la conselleria d'Ocupació per les ajudes dels ERO "no és el que vaig firmar" que tenia els vist-i-plaus corresponents. El fiscal anticorrupció ha exhibit a Griñán un document del desembre de 2004 pel qual com a conseller d'Hisenda elevaba al consell de govern una modificació pressupostària proposada per la conselleria d'Ocupació per augmentar els fons del programa d'ajudes investigat traient-lo d'un altre.

Davant d'aquest document, Griñán ha estat rotund: "Aquest no és el document que jo vaig firmar". Ha explicat que sí que és la seva firma però que falten fulls en els que consten el vist-i-plau de la Secretaria General Tècnica d'Ocupació, de la Direcció General de Pressupostos i de la Intervenció -els responsables de tots aquests departaments també s'asseuen al banc dels acusats- i per tant, "estan complementats tots els requisits formals" i el conseller d'Hisenda es limita al "tràmit" d'elevar-lo al consell de govern per la seva aprovació.

El fiscal ha dit "no li discutiré perquè pot ser que consti". Griñán ha insistit: "És que és molt important". Una de les bases de l'acusació a Griñán és que com a membre del consell de Govern va aprovar les modificacions pressupostàries que van augmentar els fons del programa d'ajudes dels ERO. Es tracta d'un document del que precisament el seu advocat, José Maria Mohedano, va demanar a la Junta una còpia compulsada completa després de detectar que al que consta en la causa li faltaven aquests fulls amb els tres vist-i-plaus, còpia que ha remès al tribunal.