EN DIRECTE. PSC i Guanyem arriben al ple sense acord per fer Sabater alcaldessa de Badalona

Un altre cop a l'últim minut. El ple de l'Ajuntament de Badalona que ha d'escollir el proper alcalde de la ciutat ha començat amb la incògnita encara de si Guanyem i el PSC han arribat a un acord sobre com repartir-se l'alcaldia de Badalona. Tots dos partits han arribat al ple sense posar-se d'acord sobre els serrells que hi havia oberts des d'ahir i que bàsicament es redueixen en què els socialistes volen un document signat abans del ple en què Guanyem es comprometi per escrit a repartir-se l'alcaldia a raó d'un any i mig cadascun, i la candidatura de Dolors Sabater demana que se la voti i seguir negociant el calendari després.

Segons expliquen algunes fonts a l'ARA, no hi ha hagut acord abans del ple, pel que si res no canvia en els propers minuts, el líder del PP, Xavier Garcia Albiol, serà el nou alcalde de la ciutat. De moment, Dolors Sabater, Rubén Guijarro i el propi Albiol mantenen la seva candidatura.

A les 11 del matí, tots els grups que han de formar aquest govern alternatiu -PSC, Guanyem, ERC, Comuns i JxCat- s'han citat a l'edifici on se celebrarà el ple -que no es farà a l'Ajuntament per qüestions d'espai, ja que cal mantenir la distància de seguretat pel coronavirus- per celebrar una última trobada, en la qual els socialistes esperaven que Guanyem accedís a signar l'acord que desbloquegi l'alcaldia. Si no signen, fonts del PSC asseguren que votaran al seu propi candidat, Rubén Guijarro. Com que Guanyem ja va anunciar ahir que votaria sí o sí la seva candidata, aquest escenari donaria l'alcaldia de la ciutat al líder del PP, Xavier Garcia Albiol.

Les discrepàncies d'última hora no són, si no, una mostra més dels forts recels que hi ha entre el PSC i Guanyem, que en els últims anys han protagonitzat alguns dels debats més tensos de la ciutat. El 2018 els socialistes van fer fora Sabater de l'alcadia a través d'una moció de censura i el 2019, després d'una altra negociació agònica en què els socialistes es van negar a investir Sabater, va ser Guanyem qui va cedir els seus vots a última hora al PSC per impedir que Albiol tornés a l'alcaldia.

De fet, ja aquest dilluns quan socialistes i Guanyem van fer passos endavant per arribar a un acord hi va haver tensió interna en les dues formacions, amb veus discrepants amb la possibilitat de formar un govern conjunt.