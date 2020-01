La Guàrdia Civil cita a declarar dinou persones pels talls a l'AP-7 de Tsunami Democràtic

Nova tanda d'investigats pel bloqueig de l'autopista AP-7 que Tsunami Democràtic va organitzar els dies 11, 12 i 13 de novembre a la frontera. Segons ha denunciat Alerta Solidària, la Guàrdia Civil de Girona ha citat a declarar dinou persones, a les quals acusa dels delictes de desordres públics, danys i contra la seguretat del trànsit per, suposadament, haver participat en les mobilitzacions.

🚨Ja tenim constància de 19 persones citades per la @guardiacivil a Girona pels talls de la Jonquera de l'11 de novembre.



📣 Concentracions solidàries dimarts 14 i dimecres 15!



La suma de represaliades per l'Estat no para de créixer. Enfortim entre totes el moviment popular ✊🏽 pic.twitter.com/4Lt5W86pDk