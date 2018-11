Operació de la Guàrdia Civil a diferents empreses de Catalunya, Euskadi i Andalusia pel cas 3%

La Guàrdia Civil ha registrat un total set empreses de Barcelona en el marc de la investigació de l'Audiència Nacional pel cas 3%, que indaga sobre un suposat finançament irregular de Convergència. Segons han informat a l'agència Efe fonts pròximes a la investigació, els registres s'estan fent a l'Associació d'Empreses d'Enginyeria i consultories independents de Catalunya, el GP Group SA, Audingintraesa SA, BAC Engineering Consultancy Group SL, Euro Geotécnica SA, Ayesa Enginyeria i DOPEC SL.

De fet, segons han informat fonts policials a Europa Press, a banda de Barcelona, els registres també s'estan fent a Lleida, Biscaia i Sevilla, però no hi ha detencions previstes. El jutge de l'Audiència Nacional que porta el cas, José de la Mata, hauria ordenat aquests registres per investigar possibles irregularitats en concursos per adjudicacions públiques de la Generalitat. La investigació del cas 3% està oberta pels delictes d'organització criminal, suborn, tràfic d'influències, prevaricació, finançament il·legal de partit polític, blanqueig i malversació.

Aquest matí els agents policials també han anat a la seu de l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), on, segons han explicat fonts de l'ACCO a l'ARA, els agents han requerit informació sobre un dels expedients de l'organisme. D'altra banda, la Guàrdia Civil també ha entrat a la seu d'Infraestructures a fer un requeriment d'un expedient. Segons han explicat fonts de l'organisme a l'ARA, els agents no han fet cap registre a l'edifici, sinó que només han entregat el requeriment i han marxat.