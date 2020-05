La Guàrdia Civil intenta multar Jon Iñarritu quan tornava a casa des del Congrés

La Guàrdia Civil va intentar multar aquest dijous a la tarda el diputat basc al Congrés Jon Iñarritu (EH Bildu) des d'un dels controls que fan per vigilar que es compleixi el confinament decretat per l'estat d'alarma. Tornava a casa seva, a Euskadi, després de participar a la comissió de Sanitat de la cambra baixa. Els parlamentaris són un dels col·lectius de ciutadans que estan habilitats per moure's, sobretot si es té en compte que el Congrés ha optat per fer les sessions presencials i no telemàtiques.

El mateix Iñarritu ha explicat els fets a través de Twitter. Viatjava amb el seu vehicle quan va ser aturat en un control. Allà s'ha hagut d'identificar amb el DNI i les credencials de diputat i, després de 20 minuts, l'han informat que el sancionarien. Segons el relat del diputat, no li han volgut explicar el motiu ni facilitar-li un resguard de la sanció. Finalment, però, després d'una trucada dels agents mateixos, han rectificat i li han demanat disculpes per "l'error".

També hi ha la versió d'Interior. Segons fonts del ministeri citades per Europa Press, alts càrrecs han intercedit pel diputat basc ja que entenien que no se'l podia sancionar perquè era "un desplaçament clarament previst pel reial decret de l'estat d'alarma". A més, el ministre Fernando Grande-Marlaska ha trucat a Iñarritu "per deferència en ser un diputat i perquè, a més, tenen una relació habitual".

651x366 Imatge del control policial, que el propi Iñarritu ha penjat a les xarxes. / TWITTER IÑARRITU Imatge del control policial, que el propi Iñarritu ha penjat a les xarxes. / TWITTER IÑARRITU

Malgrat que l'actuació de la Guàrdia Civil ha quedat en un no-res, Iñarritu ha expressat el seu enuig a les xarxes per aquesta "irregularitat". "Si fan això amb un diputat, què no faran amb la resta de ciutadans", ha reflexionat. EH Bildu també s'ha queixat que la setmana passada van multar un dels assessor del grup. Aquell cop, la Guàrdia Civil no va fer marxa enrere.

Iñarritu ha rebut a través de les xarxes mostres de solidaritat de diversos diputats, entre ells de la portaveu de JxCat, Laura Borràs. "Ens tenen controlats, Jon. No cola que no sabessin qui eres". També del parlamentari d'Unides Podem Gerardo Pisarello: "El que ha passat és una vergonya i li pot passar a qualsevol ciutadà".

Ayer en el AVE un policía me hizo las preguntas de rigor. Cuando le dije que era Diputada me miró a los ojos (lo único visible de mi cara) y pregunté si necesitaba la credencial dijo: “no hace falta. Sé quien es”. Nos tienen controlados, Jon. No cuela que no supieran quien eras. — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) April 30, 2020

La casualitat de Revilla

El president de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla, ha acabant sent protagonista indirecte dels fets. Ell es va trobar el mateix control que el diputat basc i, a través de Twitter, es felicitava per la situació: "A l'alçada de Cabrera m'estic trobant molts controls de la Guàrdia Civil. Bé". La casualitat ha volgut que la foto que ha adjuntat a la xarxa d'un cotxe retingut fos, precisament, el d'Iñarritu. "Espero que a vostè no l'intentessin sancionar per saltar-se el confinament, com em va passar a mi", li ha replicat el basc. En efecte, no hi ha constància que Revilla tingués cap problema per seguir circulant.