La Guàrdia Civil diu que persegueix notícies falses per minimitzar el "clima contrari" al govern espanyol

Els responsables de l'exèrcit, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que compareixen uniformats cada dia des de la Moncloa en la roda de premsa telemàtica del comitè de gestió tècnica acostumen a arrencar pocs titulars. Tota l'atenció se sol centrar en les paraules del director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del ministeri de Sanitat, Fernando Simón, qua analitza diàriament l'evolució de les dades de contagis, morts per coronavirus i altes hospitalàries. Però aquest diumenge el cap de l'estat major de la Guàrdia Civil, el general José Manuel Santiago, ha acaparat l'atenció a Simón. No perquè hagi fet un gran anunci, sinó per haver insinuat que el govern espanyol persegueix la llibertat d'expressió en ple estat d'alarma, el que ha generat una allau de crítiques de l'oposició i ha obligat el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska a reaccionar, atribuint les paraules del general a un "lapsus".

Santiago ha assegurat que les forces de seguretat treballen en dues direccions per fer front a les informacions falses, que s'han multiplicat com l'escuma de la mà de la pandèmia: "per una banda, evitar l'estrès social que produeixen aquestes boles; i per l'altre, minimitzar el clima contrari a la gestió per part del govern". El general responia a una pregunta sobre la difusió massiva de notícies falses a través de les xarxes socials durant la crisi, i que el govern espanyol ha promès combatre. De fet, en cada roda de premsa, la Guàrdia Civil informa de noves estafes que diàriament desarticula relacionades amb el virus.

Ràpidament ha reaccionat a les paraules del Santiago el PP, i poques hores després Ciutadans. La portaveu parlamentària dels populars, Cayetana Álvarez de Toeldo, ha llançat un missatge a Twitter amb el vídeo del general. Al seu parer, les paraules de Santiago són una "prova dramàtica de la capacitat del govern [espanyol] per podrir les institucions". Acte seguit, ha demanat la compareixença al Congrés tant del general com del ministre Marlaska, el secretari d'Estat de Seguretat i la directora general de la Guàrdia Civil. Sobre la resposta del ministre de l'Interior, que ho ha atribuït a un "lapsus", Álvarez de Toledo ha afirmat que és un "lapsus a la veritat".

Una prueba dramática de la capacidad del Gobierno para pudrir las instituciones:



El Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, en rueda de prensa: el objetivo de perseguir los bulos en Internet es «minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno». pic.twitter.com/E8ETMNe58I — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) April 19, 2020

Més suau ha estat el portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés, Edmundo Bal, que ha considerat "gravíssima" la declaració i "molt preocupant". En el cas del partit taronja, demanen la compareixença al Congrés només de Santiago.

El Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil dice que trabajan con el objetivo de “minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”. Una declaración gravísima y muy preocupante. Pedimos su comparecencia y la del ministro Marlaska en el Congreso. pic.twitter.com/tJUpN2DFUF — Edmundo Bal 🖤🇪🇸 (@BalEdmundo) April 19, 2020

Compromís "absolut" amb la llibertat d'expressió

En roda de premsa des del mateix escenari poques hores després, Marlaska ha insistit en el "compromís absolut" del govern espanyol amb la llibertat d'expressió, un dret fonamental que protegeix les crítiques "més àrides".