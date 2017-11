La Guàrdia Civil es presenta a l'organisme que gestiona la informàtica i les telecomunicacions dels Mossos

Agents de la Guàrdia Civil s'han presentat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra del barri del Baix Guinardó de Barcelona, al carrer Marina, segons han confirmat a l'ARA fonts dels dos cossos policials. Hi han dut un requeriment del jutjat número 4 de Lleida, el mateix que ja havia reclamat a la comissaria dels Mossos de Lleida accedir a les gravacions de la centraleta de comunicacions de la policia catalana de Ponent del dia del referèndum.

A la comissaria del carrer Marina hi ha la seu central de la divisió de Sistemes d'Informació Policial, que gestiona els sistemes informàtics, les bases de dades i les telecomunicacions dels Mossos. Tot indica, doncs, que el requeriment és un pas més en la investigació de les comunicacions internes del cos durant el dispositiu policial de l'1-O.

A la comissaria de Lleida, el dia 19 d'octubre el jutjat va demanar la bolcada de la informació dels telèfons mòbils de dos comandaments i d'un agent, a més de les gravacions de la centraleta de comunicacions. Ho va fer en el marc d'una causa sota secret de sumari que investiga si els Mossos, a través d'una actitud de suposada passivitat, van desobeir les ordres del TSJC per impedir la celebració del referèndum.

El jutjat d'instrucció número 4 de Lleida no és l'únic que investiga els Mossos per aquesta raó. El jutjat d'instrucció número 3 de l'Audiència Nacional ja va enviar agents de la Guàrdia Civil dimarts de la setmana passada a les sales de comandament regionals de la policia catalana de Barcelona (al carrer Lleida de Barcelona), Metropolitana Sud (Sant Feliu de Llobregat), Metropolitana Nord (Granollers), Central (Manresa) i Girona (al polígon industrial Mas Xirgu). Duien requeriments per accedir a les comunicacions realitzades durant l'1-O.

A més, el 17 d'octubre també hi havia hagut una actuació similar: la Guàrdia Civil es va presentar a la seu central del 112 per buscar informació sobre l'1-O. Ho va fer per ordre d'un jutjat de Gandesa que ha obert una investigació arran d'una denúncia d'un particular per la suposada "inacció" dels Mossos el dia del referèndum.