La Guàrdia Civil investiga si Aragonès va buscar finançament per al Procés en sis viatges internacionals

La Guàrdia Civil ha enviat un nou informe al jutjat número 13 que investiga diversos ex alts càrrecs del Govern per malversació en els preparatius de l'1-O. Al document es demana que s'investiguin sis viatges que van realitzar l'ara vicepresident, Pere Aragonès; l'exsecretari d'Hisenda Lluis Salvadó –imputat–, l'exconseller d'Exteriors Raül Romeva –empresonat per rebel·lió– i l'ex secretari general del Diplocat Albert Royo –també imputat–. La Guàrdia Civil sospita que els viatges tenien el propòsit de buscar formes de finançament exterior per a una Catalunya independent.



En concret l'informe fa referència a uns viatges a Irlanda, Flandes, el Regne Unit, Noruega i Eslovènia –dues vegades–. A partir de la documentació a la qual ha tingut accés Efe i que ha sigut intervinguda en diferents escorcolls, la Guàrdia Civil ha detectat que els viatges es van produir per reunir-se amb personalitats polítiques de tercers països, directius d'entitats bancàries que operaven a escala internacional, responsables de fons d'inversió especialitzats en l'adquisició de deute sobirà i societats de qualificació de deute públic.

"S'ha pogut determinar que totes aquestes reunions van tenir com a principal objectiu tractar qüestions vinculades al futur finançament exterior d'una Catalunya independent", i afegeix que també es buscava "analitzar els sistemes tributaris d'altres països, amb vista al desenvolupament d'una administració tributària prou sòlida", adverteix l'informe de la Guàrdia Civil, que creu que aquests pagaments podrien implicar un delicte de malversació de cabals públics.

La Guàrdia Civil ha demanat al jutge que requereixi a la Generalitat el cost total de cadascun d'aquests viatges, amb totes les factures vinculades als desplaçaments, com els justificants de pagament dels bitllets d'avió, les despeses d'allotjament, les dietes abonades o qualsevol mena de despesa que hi estigués associada. També es sol·licita la identificació de les persones que van autoritzar els viatges, l'ordre del dia de les reunions realitzades, el nombre d'assistents a cadascun dels desplaçaments i la seva memòria justificativa de motius i resultats, a més de la funció desenvolupada per cada una de les persones que hi van prendre part.

La Guàrdia Civil assenyala que en aquests viatges hi van participar alts càrrecs adscrits a diferents departaments, tot i que els temes que es van tractar "sempre es van circumscriure a competències pròpies del departament de la Vicepresidència d'Economia i Hisenda", dirigida llavors per Oriol Junqueras.