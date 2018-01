La Guàrdia Civil xifra en 175 milions d'euros els concursos sospitosos del cas 3%

El valor dels més de 20 concursos que són sospitosos del cas 3% arribaria fins als 175 milions d'euros. Així ho determina un informe de la Guàrdia Civil i que la Fiscalia Anticorrupció ha determinat com una "gran quantitat de milions d'euros de concursos manipulats" en la investigació judicial sobre el presumpte cobrament de comissions il·legals del 3% per part de CDC a canvi d'adjudicacions públiques.

Així s'ha pronunciat el fiscal en un escrit al qual ha tingut accés Europa Press dirigit al jutjat d'instrucció número 1 del Vendrell, que investiga la causa, per demanar-li que s'inhibeixi a favor de l'Audiència Nacional, ja que les elevades xifres de la vintena d'adjudicacions sota sospita "condueix necessàriament a apreciar la greu repercussió en l'economia nacional". El fiscal justifica aquesta petició perquè afecta l'economia de tot l'Estat, per la greu alteració en el mercat, ja que la causa té una complexitat especial en haver-hi més de 70 investigats, i perquè el perjudici generat afecta territoris de més d'una audiència provincial.

En l'escrit, el fiscal recull les conclusions d'un informe de la Guàrdia Civil en què es fa un estudi preliminar dels concursos investigats en la causa i que conclou que el preu de les licitacions pugen a 218 milions d'euros, amb un preu total de les adjudicacions de 175 milions d'euros corresponents a més de 20 concursos. "El fet que els resultats de concursos públics d'obra es vegin predeterminats pel finançament d'un partit polític suposa una greu alteració del mercat i de la competència empresarial", ha argumentat en el seu escrit el fiscal José Grinda.

En el cas del 3% s'estan investigant l'exconseller i exdiputat Germà Gordó, els extresorers de CDC Andreu Viloca i Daniel Osàcar, l'exalcalde de Torredembarra Daniel Masagué, l'exdirector general d'Infraestructures.cat Josep Antoni Rosell i l'exregidor de Barcelona Antoni Vives, a més de diversos empresaris. A tots se'ls investiga per presumptes delictes de prevaricació, suborn, alteració de preus de concursos, malversació de fons públics, frau contra l'administració, blanqueig de capitals i finançament il·legal d'un partit polític.

Segons el ministeri fiscal, la investigació ha acreditat que Andreu Viloca, sent administrador i tresorer de CDC i de la Fundació Catdem, "portava un control exhaustiu" de totes les licitacions i adjudicacions d'obra pública i de concursos oferts per diferents administracions sota el poder de CDC, afirma la fiscalia. "Controla, en una primera instància, de forma sistemàtica, pagaments encoberts que rep finalment CDC, veritables suborns sota l'aparença de donacions, a través de les seves fundacions vinculades a Catdem i Forum Barcelona", afirma en el seu escrit.

Recorda que en el despatx de Viloca es van intervenir anuncis de licitacions que posteriorment eren adjudicades a unes empreses "amb els representants de les quals es reunia prèviament i de qui es rebia donacions per a Catdem", i que els contractistes feien donacions quan era a punt de produir-se la publicació de les licitacions o després de l'adjudicació.

Una vintena de licitacions a diversos ajuntaments

En l'estudi preliminar dels expedients d'adjudicació d'obres i serveis, la Guàrdia Civil conclou que, dels 24 expedients sota sospita, el pressupost de licitació agregat ha sigut de més de 218 milions i l'import de les adjudicacions definitives de 168 milions, als quals s'ha de sumar més de 6 milions per modificació de projectes i pròrrogues.

Segons aquest informe, les donacions a fundacions de l'òrbita de CDC que els investigadors han pogut vincular a aquests expedients superen el milió d'euros, i també hi ha un altre tipus de pagaments com entrades a partits de futbol, viatges, allotjaments en hotels i organització de caceres.

La Guàrdia Civil cita més d'una vintena de licitacions d'ajuntaments com els de Lloret de Mar, Figueres, Olot, Sant Cugat del Vallès, Sant Fruitós de Bages, Sant Celoni, Mataró i Torredembarra, entre d'altres, per obres tan diverses com parcs urbans, piscines municipals, un centre de formació, centres d'assistència primària, habitatges, carrils bici i centres cívics.

Entre les obres que apareixen en aquest informe hi ha l'estudi del projecte de construcció de la nova estació de l'AVE a l'aeroport de Girona; el projecte executiu dels túnels de la plaça de les Glòries, a Barcelona, el manteniment dels centres escolars públics de Barcelona i la remodelació de l'avinguda Paral·lel de la ciutat.

En el seu escrit, el fiscal constata que, a més de les "dificultats" que han sorgit durant la instrucció de la causa per designar els pèrits de la Intervenció General i per les pressions que ha rebut qui han sigut designats pel jutjat. El ministeri públic ha apuntat que el mateix jutjat va destacar les "pressions rebudes per les pèrites designades per analitzar els concursos sota sospita", des de la Direcció General d'Administració Local, de la conselleria de Governació. Així, el fiscal constata "l'especial complexitat" de la causa tant pels més de 70 investigats com per la necessitat de lliurar comissions rogatòries i de comptar amb pèrits experts en matèria tributària i en contractació pública.