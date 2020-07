La Guàrdia Civil escorcolla una empresa de la Generalitat per presumpte frau en subvencions

La Guàrdia Civil ha escorcollat aquest dimarts al matí les instal·lacions d'Equacat, la societat que gestiona el Canal Olímpic de Castelldefels, per ordre del jutge d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat l'ARA. La investigació està oberta pels presumptes delictes en frau de subvencions, prevaricació, tràfic d'influències, malversació de fons públics i blanqueig de capitals. No es preveuen detencions.

El mateix jutge ja va ordenar una operació el novembre passat per un presumpte desviament de fons públics de la secretaria general de l'Esport a entitats vinculades a CDC i anteriorment una altra de similar, el maig del 2018, vinculada a la Diputació de Barcelona, en què s'investigava un desviament de fons del Canal Olímpic.

Investiguen ajuts del Govern a entitats esportives

Les noves diligències deriven d'aquestes investigacions. Concretament, el jutge investiga si la societat Equacat, participada per la Generalitat, va cobrar per duplicat fons del govern català i subvencions de la Diputació de Barcelona per unes obres d'adequació del Canal Olímpic, cosa que hauria permès desviar part de l'ajuda pública a altres fins.



Els indicis de frau en el desviament d'aquestes subvencions deriven de la documentació analitzada en la investigació que el jutge va iniciar sobre una trama d'adjudicació irregular de subvencions per a cooperació internacional per part de la Diputació de Barcelona, entre els anys 2011 i 2015, durant la primera etapa de CiU al capdavant de la corporació.

Per això, el magistrat va ordenar al maig del 2018 una operació en la qual la Policia Nacional va detenir 30 persones –entre elles l'expresident de la Diputació de Barcelona Francesc Esteve– i va practicar una vintena d'escorcolls en diferents entitats i empreses vinculades a les presumptes subvencions fraudulentes.