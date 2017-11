Guerra avisa PSC i PSOE que els espanyols no perdonarien que impedissin un pacte de govern amb PP i Ciutadans

L'històric dirigent del PSOE Alfonso Guerra ha advertit al PSC i al PSOE que els espanyols no entendrien que els socialistes es neguessin a arribar a un pacte a Catalunya amb PP i Ciutadans si la suma de vots entre les anomenades forces constitucionalistes aconseguís una majoria de govern". "Des del PSC i des del PSOE hem sentit que no facilitaran un Govern dels partits independentistes, culpables d'un cop institucional, però també que no uniran els seus vots als dels partits constitucionalistes", ha anotat en un article d'opinió a 'El Tiempo'. "Tal panorama desembocaria en una situació sense sortida, o el que seria pitjor, podria ser que se li regalés el Govern de la Generalitat a Esquerra Republicana de Catalunya si es confirmessin les dades de les enquestes d'opinió. I tal desistiment --adverteix Guerra - no seria perdonada per la immensa majoria dels espanyols".

L'exnúmero dos del PSOE en els temps de Felipe González conclou la seva reflexió instant a "posar tota l'esperança en què els socialistes actuïn en conseqüència" i esperant que "les enquestes siguin vençudes per la saviesa del poble català i es conjuri una solució diferent de la dels renegats independentistes ". Per Guerra "la gresca separatista" ha dividit la societat catalana, però al costat d'aquest resultat negatiu ell veu una conseqüència positiva, ja que ha "aconseguit reconciliar els espanyols (inclosa l'esquerra sense adjectius) amb la seva bandera i amb el nom d'Espanya, el que no s'havia aconseguit en 40 anys de democràcia ".

L'esquerra, en el que Guerra considera un "error històric", havia "regalat" la bandera, el concepte d'Espanya i gairebé la Constitució a la dreta. Aquest error s'intentava explicar per la patrimonialització que el franquisme va fer de la pàtria i dels seus símbols. Per això Guerra subratlla que s'ha de reconèixer als independentistes el fet d'haver "conquistat per a molts espanyols l'amor per Espanya i la seva Constitució".

Defensor convençut de l'article 155 de la Constitució, aplicat per primera vegada a Espanya per intervenir l'autonomia catalana i cessar el Govern, Guerra assenyala que només se li poden fer dues crítiques: no haver-lo aplicat abans i incloure TV3 entre les mesures, una televisió "vergonyosament sectària del nacionalisme, que seguirà falsejant la realitat en la campanya electoral".El control dels mitjans públics catalans es va excloure finalment del paquet de mesures del Govern a l'empara del 155 per pressió del PSOE, que va aconseguir que el PP acceptés una esmena dels socialistes al respecte durant la tramitació del 155 al Senat.