Guerra oblida que va votar la despenalització dels referèndums

Alfonso Guerra era diputat socialista el 2005 quan el Congrés, amb els vots del PSOE (i de la resta de partits, excepte el PP) va votar la despenalització del referèndum. Tot i això, l'exvicepresident del govern no ho recorda i creu que l'argument, esgrimit pels independentistes per denunciar al judici, és fals. "No tinc ni idea de què diu, perquè ells viuen de la mentida. Seria una proposició no de llei", li ha respost al periodista Jordi Évole, en l'entrevista que li ha fet a La Sexta. La votació del 21 d'abril del 2005, després d'un debat molt tens, va derogar la reforma del Codi Penal que havia inclòs els referèndums dos anys abans per frenar el pla Ibarretxe.

"Esclar que hi ha delicte", ha insistit Guerra, que ha menystingut les veus del PSOE (com la de Felipe González) que veuen excessiva la presó provisional als presos polítics: "A Espanya hi ha milers de presos en presó provisional i ningú alça la veu, només amb els polítics nacionalistes. ¿Tots els altres poden estar en presó provisional i els polítics no? ¿Tenen una cobertura especial?", s'ha preguntat, abans de reiterar que van fer un "cop d'estat" i criticar l'expresident Carles Puigdemont: "Puigdemont va per tot arreu ofenent Espanya, però si li dius colpista... Ai que no ajuda! Ai quina sensibilitat! Siguem clars. És un cop d'estat".

Guerra manté la teoria que l'independentisme és fort a Catalunya gràcies a la "televisió pública i privada i l'adoctrinament a les escoles". Ho ha argumentat per les "pinzellades" que ha vist de TV3 i "alguns llibres de text" que ha tingut a la mà. "Als independentistes no se'ls ha de cedir res", ha proclamat. També s'ha mostrat orgullós davant la seva famosa burla sobre la retallada de l'Estatut ("Li hem passat el ribot"): "L'Estatut tenia molts articles que excedien el que la Constitució marca. El to és més correcte".

"No sé si Sánchez serà candidat a les eleccions generals"

Guerra no ha amagat els últims mesos la seva distància respecte a Pedro Sánchez, el líder socialista. En l'entrevista –feta abans de la convocatòria del 28-A–, l'exdiputat dubta sobre la idoneïtat del president espanyol com a candidat als comicis. Guerra també li ha retret que hagués promès convocar eleccions immediatament però hagi trigat mesos a fer-ho. Això sí, no es planteja deixar de votar el PSOE: "Mai votaré un partit que no sigui el PSOE: és el partit en el qual he viscut, en el que he passat a la clandestinitat, he ajudat a fer la Constitució. Com puc votar un altre partit? És el meu partit, el votaré sempre".