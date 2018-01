Guia pràctica sobre què passarà avui al Parlament, pas a pas

Així serà el ple de constitució del Parlament d'avui, que començarà a les 11h:



1.

El secretari general del Parlament llegirà el secret de convocatòria i després convida els membres de la mesa d'edat a ocupar els seus llocs.



2.

La mesa d'edat presideix la sessió constitutiva fins que no s'hagi elegit la de la legislatura, i la integren el diputat més gran d'entre els presents al ple (Ernest Maragall), que la presideix, i els dos més joves (Rut Ribas i Gerard Gómez del Moral), en qualitat de secretaris. Els tres són diputats d'ERC.

3.

El president de la mesa d'edat, Ernest Maragall, declararà oberta la sessió, i després els dos secretaris llegiran els noms dels diputats electes proclamats per les juntes electorals: 36 de Ciutadans, 34 de Junts per Catalunya, 32 d'Esquerra Republicana de Catalunya, 17 del Partit dels Socialistes de Catalunya, 8 de Catalunya en Comú-Podem, 4 de la CUP i 4 del Partit Popular.

4.

El primer que haurà de decidir la mesa d’edat és si accepta o no la delegació de vot dels diputats que avui no estaran al Parlament (si els partits ho demanen). ERC i JxCat només ho demanaran pels tres empresonats (Junqueras, Forn i Sànchez) i no pels de l’exili (Puigdemont, Comín, Serret, Puig i Ponsatí). Els partits constitucionalistes (PP, Cs i PSC) ja han dit que permetran la delegació de vot dels empresonats però no dels exiliats, i el govern de Rajoy ja ha avisat que si això passa, presentarà un recurs al TC.

5.

Després tocaran les votacions per escollir els set membres de la mesa de la dotzena legislatura. L'elecció dels membres de la mesa es fa en tres votacions successives.

6.

La primera votació és per elegir el president o presidenta del Parlament. Cada diputat haurà d'escriure un sol nom a la papereta, i surt escollit el que obtingui la majoria absoluta, és a dir, el vot favorable de com a mínim 68 dels 135 diputats. Si cap candidat no assoleix aquesta majoria, s'ha de repetir la votació entre els dos diputats que han aconseguit més suport, i és elegit el que obté més vots de tots dos.

7.

La segona votació és per elegir les dues vicepresidències. Cada diputat ha d'escriure també un sol nom a la papereta, i surten elegits els que, per ordre correlatiu, obtenen més vots.

8.

Aquesta fórmula s'aplica també en la tercera votació, per a l'elecció de les quatre secretaries. També en aquest cas, els diputats escriuen un sol nom a la papereta i són nomenats, per ordre correlatiu, els que obtenen més vots.

9.

En cas d'empat en l'elecció de la presidència, les vicepresidències i les secretaries, s'ha de repetir la votació, i si la paritat persisteix després de quatre votacions es considera elegit el candidat del grup parlamentari amb més diputats. Per aquest motiu serà important saber què faran els comuns. Si els vuits diputats de Catalunya en Comú votessin a favor del candidat de Cs a presidir la mesa, davant un empat a 65 vots, Espejo-Saavedra seria el president, però els comuns ja han dit que no ho faran.

10.

Abans d'acabar la sessió, els elegits han d'ocupar el seu lloc a la mesa, i a continuació el nou president s'adreça a la cambra i declara constituït el Parlament de la legislatura.

11.

Un cop constituït el Parlament, s'obre un termini de deu dies hàbils en què el president de la cambra ha d'obrir consultes amb els partits amb representació parlamentària per proposar un candidat o candidata per ser investit president de la Generalitat i convocar el ple d'investidura, que ha de començar dins aquest termini de deu dies hàbils, és a dir, en aquest cas com a molt tard el 31 de gener.