Hackers per la República s'atribueix la caiguda de les pàgines web de la Fiscalia i Vox

Les pàgines web de la Fiscalia General de l'Estat i de Vox no funcionen. El grup 'Hackers per la República' s'ha atribut un atac als seus portals com a resposta les peticions de presó contra els líders independentistes. "Tot i que tenen noms diferents, són el mateix. Fiscalia i Vox units en contra de la llibertat democràtica del poble", ha assegurat el grup en una piulada.

Avuí resurgim! Som els hackers per la república. No acceptem la IN-justicia que viuen els companys empresonats. No callarem, no ens podran aturar. Les xarxes seran sempre nostres! — HackersXlaRepublica (@HackerRepublica) 2 de noviembre de 2018

Els escrits al perfil de 'Hackers per la República' anunciant els atacs han aparegut aquest divendres a Twitter coincidint amb l'anunci de les peticions de presó. Fonts de la Fiscalia han assegurat que estan intentant resoldre la incidència, en què ha caigut el servidor, però que no han identificat el seu "origen".

Per la seva banda, el president de Vox, Santiago Abascal, ha dit a Twitter que l'atac "és una notícia excel·lent que demostra a ulls de milions d'espanyols qui està combatent el cop separatista". "Els gossos de Torra i Puigdemont no ens espanten", ha assegurat.