ICV es planteja la refundació en un nou partit anomenat Esquerra Verda

Des de fa exactament un any, ICV està en ple concurs de creditors i s'encamina cap a la seva dissolució. Dins del partit, però, es resisteixen a deixar morir la formació ecosocialista i ja pensen en refundar-se en un nou partit. Una formació que portaria el nom d'Esquerra Verda, segons ha avançat Nació Digital i ha confirmat l'ARA. Fonts de la direcció d'ICV asseguren que la decisió no està presa, però admeten que el debat està obert i que, en cap cas, prendran una decisió en funció del calendari electoral. En tot cas, si el nou partit tira endavant, continuaria presentant-se sota el paraigua de Catalunya en Comú.

Ara bé, altres fonts d'ICV consultades per l'ARA expliquen que la proposta de refundar-se en un nou partit prové d'una part de la militància i que la direcció, capitanejada per David Cid i Marta Ribas, se la va haver de fer seva després d'una votació en consell nacional. La cúpula d'ICV va acabar acceptant una refundació, però amb la condició de pilotar-la des de la direcció. D'aquesta manera també es busca evitar un possible enfrontament obert amb els comuns d'Ada Colau, que s'han mostrat reticents des de l'inici a acceptar les quotes dels partits. Tot i que no hi ha dates, les fonts consultades afirmen que el compromís de la direcció d'ICV passa per convocar un congrés fundacional abans que els comuns facin la seva pròxima assemblea nacional, que actualment tampoc té data fixada.

A hores d'ara la majoria dels dirigents de la formació ecosocialista formen part de Catalunya en Comú. De fet, els dos actuals responsables d'ICV, David Cid i Marta Ribas, són diputats al Parlament després d'haver-se presentat en una candidatura dels comuns. A més, ells dos i l'eurodiputat Ernest Urtasun formen part de l'executiva dels comuns. En el cas de Cid, és també membre del nucli de decisions del partit d'Ada Colau.

Diverses veus de la formació fa mesos que temen que, amb la desaparició d'ICV, els seus militants deixin de tenir el pes que tenen actualment ( molts càrrecs electes d'ICV formen part de l'executiva). Per això, amb la creació d'un partit nou, que podria passar a formar part automàticament de Catalunya en Comú ( com va passar amb EUCat, l'escissió d'EUiA), els ecosocialistes mantindrien l'opció de negociar l'ideari, la seva presència en òrgans directius i també en les llistes electorals.

Fa un any que ICV va presentar un concurs de creditors ofegada pel deute, que supera els 9 milions d'euros i que va passar a ser insostenible quan van començar a presentar-se conjuntament amb els comuns i van patir una davallada important d'ingressos. De fet, a hores d'ara l'administrador concursal està encara intentant vendre els béns immobles del partit per liquidar el deute de la formació, que majoritàriament és amb La Caixa. Un dels dubtes que podria plantejar la creació d'un nou partit seria si hauria d'assumir els deutes que quedessin impagats amb la dissolució d'ICV, tot i que el que s'ha plantejat fins ara és assumir les sigles d'Esquerra Verda, una formació registrada des del 1999.