IU demana al jutge que citi el candidat del PP a la Junta d'Andalusia per "conèixer les pressions" de Bárcenas

Esquerra Unida (IU) ha sol·licitat al jutge instructor José de la Mata que citi en qualitat de testimoni el candidat dels populars a la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, després que l'exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero declarés davant el mateix magistrat que, el 2005, va informar Bonilla que l'aleshores tresorer del partit, Luis Bárcenas, l'estava pressionant per adjudicar contractes a empreses concretes, les quals suposadament després feien donacions al PP.

Segons explica IU a l'escrit entregat a De la Mata, González Panero, conegut com el Albondiguilla, va posar de manifest les citades pressions, "d'indubtable gravetat i repercussió penal", a diferents persones, entre les quals hi ha el que va ser secretari de l'Ajuntament de Boadilla Manuel Horrillo; el responsable de política local del PP el 2005, Juan Manuel Moreno Bonilla; el seu xòfer del vehicle municipal, Ricardo Aguilar; l'ex tinent d'alcalde Miguel Ignacio González Sánchez Zorita, així com l'avui diputat del PP José Antonio Bermúdez de Castro.

L'exalcalde va explicar dimecres al titular del jutjat central d'instrucció número 5 "com Bárcenas el va pressionar l'any 2005 per l'adjudicació d'un contracte a la constructora Hispànica per part de l'Ajuntament de Boadilla", amb dues trucades que, a parer de la formació d'esquerres, el volien "induir al suborn".

En aquelles trucades, l'extresorer acostumava a "dir que les empreses en qüestió ajudaven el partit, col·laboraven amb el partit en campanyes electorals" i que al PP "li interessava que els anés bé", va explicar Panero als mitjans de comunicació en sortir de la compareixença judicial.

L'acusació popular i IU demanen al jutge que citi com a testimonis totes les persones a les quals el Albondiguilla hauria relatat les "pressions" que assegura haver rebut de Bárcenas, perquè, a parer del lletrat Juan Moreno, es tracta de persones que "no han participat en el suborn en si, però n'eren coneixedores".

"El senyor Moreno, per molt que es queixi, haurà de comparèixer segurament en seu judicial per explicar això, i més quan estem parlant d'una reunió en la qual hi havia un tercer testimoni, el secretari municipal de l'Ajuntament de Boadilla, que va estar en aquella reunió. Hem de veure qui diu la veritat", ha explicat el lletrat.