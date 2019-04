Ibarra trenca el to conciliador de Sánchez: "Torra no declara la independència perquè sap que anirà al 'talego'!"

El to pacífic amb l'independentisme del president i candidat socialista Pedro Sánchez s'ha trencat avui a un míting del PSOE quan l'expresident d'Extremadura i històric baró, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha dirt que Quim Torra "no fa un pas endavant i declara la independència perquè sap que aniria al 'talego'". No estava als plans que parlés al míting, però, com ha explicat ell mateix, ho ha acabat fent per amenitzar l'espera dels militants i votants presents, ja que Sánchez arribava amb una hora i mitja de demora a la capital estremenya.

Ibarra ja va ser un dels més crítics amb Pedro Sánchez quan es va nomenar un relator per desencallar les relacions amb Torra, quan va arribar a afirmar: "No crec en déu, com he de creure en ell?", respecte a Sánchez.

Aquest dimecres ha tornat a deixar clar que la vella guàrdia, el "reservista", com s'ha autodenominat ell", no li posarà fàcil a Sánchez les negociacions sobre l'autogovern a Catalunya. "És fals que el PSOE hagi pactat amb els independentistes i la prova està en que Torra no fa un pas endavant ni un pas endarrere, està quiet fa un mes. Perquè no fa un pas endavant? Perquè sap que aniria al 'talego' com els altres. I perquè no fa un pas endarrere? Perquè els 'quinquis' de la CUP li donarien un clatellot".

Amb el seu to sarcàstic, Ibarra també ha criticat Pablo Iglesias, amb el qual Sánchez està sent especialment conciliador conscient de les possibilitats de pacte, del qual ha recordat que va defensar el president nicaragüenc, Daniel Ortega, "que ara mata els estudiants i els que protesten", i a Chávez i a Maduro, al qual ha qualificat com "tonto".