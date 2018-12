Iceta: "Crec que Vox entrarà al Parlament de Catalunya"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha parlat aquest dimarts sobre la presència de Vox a la cambra legislativa andalusa i ha assegurat que creu que "Vox entrarà al Parlament de Catalunya". "No es pot descartar", ha assegurat, i ha recordat l'auge de fa uns anys de Plataforma per Catalunya: "Hi ha sectors d'extrema dreta i gent que troba respostes en partits extremistes".

Iceta ha afirmat que, donat el cas, "evitaria" pactar tant amb la CUP com amb Vox: "La CUP no pot pactar amb un partit del règim del 78 i Vox no pot pactar amb un partit que parla amb els independentistes", ha dit amb ironia. El socialista ha explicat a més l'ensopegada del PSOE a Andalusia i la consegüent irrupció de Vox: "36 anys de govern provoquen erosió. També cal analitzar l'impacte de la immigració que explica el creixement de Vox. A banda d'altres factors com els ERO i el procés independentista".

Iceta considera que la líder del PSOE andalús, Susana Díaz, ho té "molt difícil per governar" tot i que "té el dret de parlar amb tothom" i presentar-se malgrat el "retrocés" a les urnes. "S'ha d'evitar per tots els mitjans que l'extrema dreta governi i decideixi qui governa", ha recalcat, i ha assegurat que els partits que estiguin "en contra de deixar la clau de la governabilitat a l'extrema dreta" han de "decidir una fórmula per governar", tot i que ha evitat proposar-ne una.