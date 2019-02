Iceta, sobre Cs i el PP: "Defensen la Constitució i després plantegen coses que no la compleixen"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha lamentat aquest dimecres a Antena 3 que dreta i ultradreta s'hagin conjurat per anar "contra el Govern de Sánchez" per haver apostat pel diàleg amb l'executiu català. "Crec que són poc constitucionals", ha dit el socialista: "Defensen de boca la Constitució i després plantegen coses que no la compleixen", ha recalcat.

En aquest sentit, Iceta ha retret que des dels partits de dreta i ultradreta es plantegi un 155 permanent, cosa que significaria que a Catalunya no es permetés fer eleccions o, a la pràctica, "la dissolució de l'autonomia", que va en contra de la Constitució. Així, ha plantejat que quan des d'aquests partits es planteja que el Govern aclareixi si indultarà els processats per impulsar l'1-O estan donant per feta la sentència: "Demanen respectar la Constitució i la independència judicial i estan tot el dia dient al govern i als tribunals el que han de fer".

Iceta ha recordat que a la taula de diàleg català no s'ha posat veto a cap partit i que Cs, el PP i la CUP van rebutjar anar-hi perquè "els extrems es toquen", i ha insistit que també estaven convidats a seure a la taula de diàleg de partits a nivell estatal.

D'altra banda, també ha lamentat que Cs i el PP no vagin a les comissions del Congrés que avaluen l'estat de les autonomies per abordar una reforma constitucional i de model d'estat, de manera que ha conclòs: "No volen reformes, que es treguin la careta i diguin la veritat".

En el mateix sentit, Iceta ha advertit a l'ex primer ministre francès i candidat a les eleccions municipals de Barcelona, Manuel Valls, que "transversalitat i catalanisme i anar de bracet amb Cs, el PP, Vox no pot ser". En l'entrevista, el socialista ha considerat que Ciutadans "no deixarà" que Valls pacti amb el PSC a Barcelona. "No arribarà primer (a les municipals) i no li deixaran que pacti amb els socialistes, ni amb el PSOE ni amb el PSC, que és el pitjor del món", ha recalcat: "Quan va pactar amb Cs va quedar atrapat".

En el mateix sentit, ha assegurat que el van "portar arrossegat" a la manifestació convocada pel PP, Cs i Vox a Madrid contra el govern de Pedro Sánchez, mentre que la líder del partit taronja a Catalunya, Inés Arrimadas, "va perdre l'avió". Així, el líder del PSC ha considerat que no es va permetre a Valls excusar-se d'aquesta manifestació, i ha vaticinat que el futur del francès "sembla molt similar al que va tenir en la política francesa".

El motiu és, ha recalcat, per la "contradicció" que s'ha produït entre "el projecte que va plantejar a l'inici de la seva carrera política a Barcelona i l'aposta política actual de Cs". Preguntat per la seva participació en una manifestació convocada per Societat Civil Catalana a l'octubre del 2017, a la qual va acudir al costat de Cs i el PP, ha recordat que aquesta manifestació es va fer "contra la independència" i la manera de desenvolupar-la del Govern, que ha titllat d'il·legal.