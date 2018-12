Iceta defensa que els Mossos assegurin la celebració del consell de ministres a Barcelona el 21-D

Miquel Iceta confia que la reunió del consell de ministres prevista per al 21 de desembre a Barcelona es podrà celebrar amb normalitat. En una entrevista a TV3, ha deixat clar que no perilla que es faci, però ha defensat que siguin els Mossos d'Esquadra els que es facin càrrec de garantir la seguretat de la trobada, davant la possibilitat que el govern espanyol elabori un dispositiu excepcional de cossos i forces de seguretat de l'Estat per a aquella data. Fonts del ministeri d'Interior asseguren que "no està tancat" el dispositiu de cara al 21-D, fet que obre la porta que hi hagi reforços policials a la capital catalana.

"Seria tant com acceptar que la policia a Catalunya no pot assegurar la seguretat d'una reunió. Seria una pèssima notícia per a la ciutat. Quin missatge estaríem portant?", ha destacat Iceta, en ser preguntat per la hipòtesi que l'executiu de Pedro Sánchez canviï de plans i no porti el consell de ministres a Barcelona. Tanmateix, ha defensat les cartes que el govern espanyol ha enviat a la Generalitat perquè expliqui l'actuació dels Mossos aquest cap de setmana respecte a les accions dels CDR. "Calien aquests cartes, sí. La política, com més clara i transparent, millor", ha destacat Iceta, que s'ha mostrat convençut que si els activistes que van tallar les carreteres haguessin sigut de Vox, "els Mossos haurien actuat". Per això, ha defensat que la policia autonòmica ha actuat guiada per instruccions polítiques.

El líder dels socialistes catalans ha negat també que s'hagi d'intervenir els Mossos i s'ha limitat a demanar al Govern que expliqui l'actuació del cos aquest cap de setmana. "No tinc motiu per dubtar. Que ho expliquin si és una decisió professional, però tot ve després d'unes declaracions en què el president no confia en la policia del país, el conseller ha de demanar disculpes, el president diu als CDR que 'apretin'... és lògic que es pregunti què ha passat", ha afirmat. Així, ha insistit que la seguretat ciutadana recau en el cos de Mossos, "però que si per directrius polítiques els Mossos no la garanteixen, les forces de seguretat de l'Estat ho hauran de fer". "És aquesta la solució? No, la solució és que els Mossos actuïn amb responsabilitat com sempre", ha subratllat.

Sobre la petició del PP i Cs que s'apliqui ja el 155, Iceta creu que no hi ha motiu per fer-ho i ha defensat que al PSOE no li ha de tremolar el pols, tal com va dir la portaveu del PSOE, Esther Peña, aquest dilluns. "Un partit que digui que li tremolaria el pols seria poc de fiar", ha afirmat.