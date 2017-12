Iceta: "No renunciarem al catalanisme ni al federalisme per un grapat de vots"

Primer consell nacional del PSC després del 21-D i, probablement, l'últim que se celebrarà a la seu del carrer Nicaragua. Els socialistes abandonaran aviat l'edifici històric que ocupaven just després d'haver constatat a les urnes, un cop més, que el seu projecte ja no representa la centralitat a Catalunya. Però si bé Miquel Iceta ha reconegut el fracàs electoral, també ha deixat clar que la mudança del partit no anirà acompanyada de canvis en els seus ideals i propostes. "No renunciarem al catalanisme ni al federalisme per un grapat de vots", ha dit davant del màxim òrgan de la formació entre congressos.

En una intervenció inicial molt aplaudida, el primer secretari del PSC ha destacat el fet d'haver aconseguit un diputat (fins als 17) i 80.000 vots més que el 2015 –capgirant la tendència de 18 anys de caiguda a les urnes–, però ha admès que el resultat no va complir amb les expectatives de la campanya: "No ha estat el que volíem [...] n'esperàvem més", ha afirmat. En la línia del que ja va argumentar l'endemà dels comicis, ha tornat a vincular el poc èxit del seu missatge de "reconciliació" amb un context polític "endimoniat" i fortament polaritzat.

La majoria de ciutadans, ha afirmat, han votat en aquestes eleccions en clau d'"autodefensa" i de "deixar clara la seva posició" per aconseguir "la victòria o la derrota de l'adversari". Un escenari en el qual Cs ha arrasat pel flanc unionista. "Cal felicitar-los per l’èxit, però cal recordar-los també que és una victòria que no servirà per modificar el rumb de la política catalana, tal com nosaltres havíem advertit. La seva manca d’iniciativa d’aquests dies ho posa especialment de relleu", ha advertit Iceta.

En aquest sentit, ha enviat un retret tant als d'Arrimadas com a la majoria independentista: "Ara correspon als responsables polítics traduir-los en un esquema de govern estable. I estranya molt que els guanyadors de les eleccions no estiguin formulant cap proposta concreta en aquesta direcció". Al marge del que passi a Catalunya, on espera que s'abandoni la deriva d'"unilateralitat" i "radicalització", el líder socialista ha reclamat canvis a Espanya. Recuperant la seva proposta electoral d'un pacte d'Estat per Catalunya, ha exigit al govern espanyol una "resposta política i no judicial" al Procés, i s'ha mostrat convençut que l'única manera de "desbloquejar" el conflicte és amb un govern del PSOE. Una esperança a la qual s'aferra un PSC que, com a quarta força del Parlament, preveu un perfil baix a la nova legislatura.