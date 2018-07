Iceta diu que Puigdemont vol "mantenir la tensió" i es pregunta si estava "més còmode" amb Rajoy

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha insistit aquest dimecres que el PDECat s'ha "radicalitzat" després de l'assemblea que la formació ha celebrat aquest cap de setmana. "Han endurit les seves posicions, han anat més als extrems", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què també ha afirmat que l'estratègia de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont passa per "voler mantenir la tensió tan alta com sigui possible". I s'ha preguntat si el Partit Demòcrata estava "més còmode" amb Rajoy.

"A vegades penso què pot voler Puigdemont. Un acord? Difícilment. Deu voler mantenir la tensió tan alta com sigui possible per veure si passa alguna cosa que el beneficia", ha dit Iceta. El líder del PSC ha afegit que veu "com a mínim dues ànimes" dins el PDECat, amb "diferències significatives" entre David Bonvehí i Míriam Nogueras. La nova vicepresidenta del PDECat va avisar aquest dilluns que a partir d'ara el president espanyol, Pedro Sánchez, ho tindria més difícil per comptar amb el suport de la formació, i Iceta ha admès que "si en un moment determinat" Sánchez "considera que no té prou suports, haurà de convocar eleccions".



El líder del PSC ha afegit que en aquests moments el seu partit manté més bona relació amb ERC que amb JxCat, amb qui ha tingut "grans dificultats per establir contacte". En canvi, ha dit que tenien "molt bona relació amb el PDECat". Iceta, de fet, ha sostingut que l'anomenat " bloc del 155 " mai va existir i que els socialistes " tota la vida " s'han sentit més còmodes amb partits d'"esquerres " , en referència a Podem i ERC.

Pel que fa a la reunió de la comissió bilateral Estat-Generalitat que previsiblement se celebrarà la setmana que ve, Iceta creu que es pot parlar de qüestions com el dret a l'autodeterminació, tot i que ha avançat que no hi hauria acord, i ha emplaçat a tractar-hi temes com el finançament, les competències, les lleis impugnades al TC i la reducció del dèficit de les comunitats autònomes.