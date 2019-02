Iceta diu que el Govern i la Moncloa estudien nomenar algú que "doni fe" de les seves negociacions

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dimarts que el Govern i la Moncloa estudien nomenar una persona que "doni fe" del que es parla en les negociacions entre els dos executius. En una entrevista a TV3, el líder socialista ha rebutjat utilitzar la paraula "mediador" per referir-se a aquesta eventual figura, però ha explicat que es tractaria d'algú que, davant la "desconfiança" entre les parts, deixés constància dels acords als quals s'arriba en les reunions i d'aquelles propostes que s'han posat sobre la taula.

Aquesta espècie de notari seria una figura a mig camí de la mediació que demanaven els partits independentistes com a condició per avalar els pressupostos de Pedro Sánchez. Pel que fa a la demanda del Govern d'una taula de diàleg estatal amb Podem, Iceta ha reconegut que "estaria bé", però ha deixat clar que cal arribar abans a un acord de dos terços al Parlament i que tampoc es pot excloure d'entrada altres partits, en referència al PP i Cs. En aquest sentit, ha reivindicat la taula de diàleg entre partits catalans, hores abans que aquest espai impulsat pel PSC es reuneixi per segon cop a la Generalitat.

Iceta ha incidit que és molt positiu que hi hagi una segona reunió, però ha lamentat que no hi vagin tots els partits, en al·lusió a Cs, el PP i la CUP. "Això és una mala notícia", ha opinat Iceta, que ha reclamat al president Torra que s'esfoci més perquè la formació taronja, com a principal partit, hi assisteixi. El líder socialista també ha avançat que no subscriuran una declaració de suport als presos si es posa sobre la taula en aquesta reunió.

Pel que fa als pressupostos de l'Estat, Iceta ha garantit que el govern espanyol no pensa tirar la tovallola després que ERC i el PDECat anunciessin ahir que presentaran una esmena a la totalitat als comptes. "El govern espanyol intentarà fins a l'últim moment que es retirin les esmenes a la totalitat", ha augurat Iceta. El president del grup parlamentari del PSC ha assenyalat que "no vol donar res per perdut", però ha remarcat que "barrejar els comptes amb altres qüestions no és el més intel·ligent". "L'opció sensata és negociar", ha afegit.

"Potser forma part d'una tàctica de negociació d'aquests dos partits, però molts catalans volen aprofitar la via de diàleg oberta", ha assenyalat després de tornar a recordar que votaran com Cs i el PP. "Coincidir amb ells és un molt mal negoci", ha destacat Iceta, que ha obert la porta a negociar els comptes catalans: "Si hi ha més marge econòmic i això implica aprovar els comptes, estem disposats a negociar els d'aquí". "Sánchez està disposat a assumir el cost electoral del seu suport als pressupostos", ha dit mentre s'ha mostrat esperançat que "continuï un govern progressista perquè no vinguin les tres dretes", en referència al pacte subscrit a Andalusia.

Sobre un possible avançament electoral, Iceta ha deixat clar que és una decisió que correspon únicament a Sánchez, tot i admetre que la no aprovació dels comptes dificulta acabar la legislatura. "El debat és si avançar les eleccions convé als socialistes, els comuns o els independentistes. Tindrà uns efectes que només beneficiaran la dreta", ha advertit. "Sense comptes es pot exhaurir la legislatura, però la cridòria de la dreta augmentarà", ha afirmat abans de subratllar que no és la voluntat de Sánchez fer coincidir les eleccions espanyoles amb les municipals i les europees. "Però no només depèn d'ell, i l'independentisme s'ha de preguntar si li interessa afeblir aquest govern", ha exposat. "¿Perquè hi ha un judici hem de renunciar a fer política?", s'ha preguntat el líder del PSC, que ha considerat que fer caure el govern de Pedro Sánchez empitjorarà l'escenari.

Iceta, que ha considerat que "el judici no hauria d'alterar les converses entre els dos executius perquè si no els problemes s'agreugen", ha opinat que el trasllat dels presos a Madrid "va ser millor que quan van venir aquí [a Catalunya], però hi ha coses que no poden succeir", ha afegit per la gravació que es va fer des de dins del furgó de la Guàrdia Civil. "El judici ha de ser impecable perquè arribaran a un tribunal europeu i no tinc cap dubte que el Suprem serà escrupolós perquè s'hi juga la seva imatge", ha dit. El primer secretari del PSC ha justificat la campanya d'Espanya Global per contrarestar la imatge antidemocràtica de l'Estat que difon l'independentisme. "Som en una democràcia i hi ha una instància superior fora del país, com és el Tribunal Europeu de Drets Humans", ha assenyalat. Sobre la possibilitat que el titular d'Exteriors sigui el cap de llista socialista a les eleccions europees, ha conclòs: "Seria una bona notícia, però no sé si el president espanyol voldrà prescindir de Borrell com a ministre d'Exteriors".