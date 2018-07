Iceta, després de la reunió Sánchez-Torra: "L'intent d'impedir el diàleg inhabilita Albert Rivera com a governant"

"La reunió que fa tant de temps esperàvem ha arribat". Així de satisfet s'ha mostrat aquesta tarda el líder del Partit Socialista de Catalunya, Miquel Iceta, després de la reunió d'aquest matí a la Moncloa entre els presidents català i espanyol. "Feia massa temps que s'acumulaven problemes i greuges sense un diàleg sincer", ha dit Iceta. En aquesta línia, el socialista ha valorat la trobada de manera positiva i considera que és el punt d'inici d'un "diàleg sincer" entre els dos governs. Unes converses entre Madrid i Barcelona que considera que no haurien de deixar-se perdre.



Iceta ha apostat, per tant, per l'activació "com més aviat millor" de les comissions bilaterals –encapçalades per la ministra d'Infraestructures, Meritxell Batet, i pel conseller de Relacions Institucionals, Ernest Maragall– per resoldre "problemes concrets". "Estem en un moment propici, la feina pendent és moltíssima", ha indicat el socialista.



Tot i la bona sintonia que considera que s'ha desprès de la trobada, el president dels socialistes catalans creu que el diàleg "toparà amb obstacles". Uns entrebancs que, ha reflexionat, produiran aquells que "no volen trobar cap mena de solució" al conflicte, ja que "viuen de la tensió", en al·lusió a Ciutadans, però també a la CUP. Iceta, però, s'ha mostrat especialment dur amb la formació d'Inés Arrimadas, als quals ha titllat de "professionals de la crispació". Ha estès els retrets de manera més directa al president de la formació a escala estatal, Albert Rivera. "L'intent d'impedir un diàleg l'inhabilita com a governant", n'ha dit el socialista.



A banda, el líder del PSC s'ha mostrat comprensiu amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i ha admès que "és lògic" que mantingui el seu projecte polític, "basat en un objectiu que és la independència i amb un instrument que és l'autodeterminació". També ha demanat, però, que la persecució d'una fita política "no impedeixi dialogar sobre altres aspectes", en referència als independentistes. Així, Iceta ha considerat una "condició imprescindible per avançar" la vertebració d'un consens a Catalunya.