Iceta insta Torra a treballar perquè Ciutadans se sumi a l'espai de diàleg

La segona reunió de l'espai de diàleg –l'òrgan impulsat pel Govern a petició del PSC– ja té data. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha convocat tots els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat el divendres 1 de gener per continuar explorant els límits del diàleg. De cara a aquesta segona cita, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha instat aquest dimecres Torra a arremangar-se i treballar activament per sumar a la reunió els grups que no van anar a la primera trobada, en particular Ciutadans.

Durant la sessió de control al president, Iceta ha reclamat al cap de l'executiu català que faci gestos per facilitar que "el principal grup de la cambra" vagi a una reunió que vol buscar sortides a la situació a Catalunya. "Volia animar-lo a fer alguna cosa més que enviar formalment la convocatòria. Crec que és important que el país rebi senyals del nostre compromís amb aquest diàleg polític", ha apuntat el dirigent socialista.

En el seu torn de resposta, Torra ha subratllat que un cop ha enviat la convocatòria formalment ja és decisió de cada grup si assisteix o no a la trobada. "Dependrà de la seva voluntat assistir-hi", ha apuntat. Tanmateix, durant el torn de Ciutadans, i en resposta a una pregunta d'Inés Arrimadas, Torra s'ha mostrat convençut que el partit taronja no assistirà a la taula de diàleg perquè el seu terreny és el "conflicte". "Oi que no vindran? Vostès mai són al costat del diàleg i sempre al costat del conflicte", ha etzibat el president de la Generalitat a Arrimadas.

Les 21 propostes enviades a Sánchez

Més enllà de qui assistirà a la reunió, Torra ha avisat Iceta que ell està disposat a fer tot el possible perquè el diàleg existeixi, però ha subratllat que no n'hi ha prou amb "el diàleg pel diàleg". "El diàleg ha d'aterrar en temes concrets", ha afegit el president, que ha avançat que anirà a la reunió amb els mateixos 21 punts que ja va traslladar al president espanyol, Pedro Sánchez, en la reunió que van mantenir el desembre passat a Barcelona. 21 punts que, ha recordat, es divideixen en tres eixos principals: "Desfranquització de l'Estat"; regeneració democràtica i dret a l'autodeterminació.

De fet, la convocatòria d'aquesta segona reunió de l'espai de diàleg sorgeix de la trobada que van mantenir la Generalitat i el govern espanyol al Palau de Pedralbes el 20 de desembre, ja que Sánchez va reclamar que s'utilitzi aquest fòrum –impulsat pel PSC– per consensuar una proposta per a Catalunya que sumi el suport del 75% de la societat catalana. La Generalitat pretén, però, que es faci un nou fòrum on participin partits estatals com el mateix PSOE, Podem o el PNB.