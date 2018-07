Iceta només albira un referèndum constitucional i un de reforma de l'Estatut

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dimarts que en aspectes "concrets" de finançaments o inversions "hi ha molt més camp de trobada" entre els governs català i espanyol. Sobretot perquè en un debat "plantejat entre autodeterminació o autogovern, és difícil tocar vores", ha admès Iceta sobre les discrepàncies en aquesta qüestió entre els dos executius. "Hi ha gent que pensa en un referèndum i jo penso en dos. Un de reforma constitucional i un altre de reforma estatutària. Jo penso que tot això s'ha de votar", ha deixat clar. Tot i així, Iceta ha apostat per prioritzar el dia a dia de l'administració catalana. "La prioritat és parlar de finaçament i d’alguns temes concrets com l’infrafinançament sanitari. Sabem que en moltes d’aquestes coses concretes hi pot haver-hi acord".

Així ho ha dit l'endemà que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el cap de l'executiu català, Quim Torra, es reunissin a La Moncloa, i just el dia que s'ha anunciat una trobada dijous entre els vicepresidents Carmen Calvo i Pere Aragonès. "Ha anat bé que la reunió de política general doni pas immediatament a trobades més concretes per desencallar coses", ha assegurat als micròfons d''El món a RAC1'. "Estàvem tan assedegats que el got d'aigua va ser bo; [...] hi havia ganes per les dues parts que la impressió fos bona ", ha afegit sobre la represa del diàleg. En aquest sentit ha afirmat també que la reunió institucional serveix per construir confiances en l'esfera "personal". "Si de Quim Torra només en coneixes els textos no te l'emportes a sopar; ara, quan has conegut Quim Torra, tens ganes d'endur-te'l a sopar; ho dic així de clar", ha admès el líder del PSC, que ha reconegut que li costa "acceptar l’intent de Ciutadans de fer impossible qualsevol diàleg".