Iceta: "El règim del 78 és una benedicció en termes històrics per a Espanya"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, considera que el règim del 78 és "el millor que hem conegut" i una "benedicció en termes històrics per a Espanya". Així ho ha afirmat aquest dimarts en declaracions a Onda Cero, on ha criticat la proposta d'ERC al Congrés de modificar la llei d'amnistia del 77 amb l'objectiu de poder jutjar els crims del franquisme, una proposta que rebutgen tant PP com PSOE i Cs.

"Pensar ara en amnisties o en la necessitat de canviar la història... En fi, si no són capaços de canviar el present, com volen canviar el passat?", ha argumentat el líder socialista, que encara ha afegit: "No acabo de saber ben bé per què estan ficats en això. Deu ser alguna cosa relacionada amb allò que en diuen 'el règim del 78', que per a mi no només és el millor que hem conegut, sinó una benedicció en termes històrics per a Espanya".

Al llarg de l'entrevista, Iceta s'ha mostrat convençut que, en cas de repetició electoral, als independentistes "els aniria pitjor" que el 21-D, quan van aconseguir una majoria de 70 escons al Parlament. Ha deixat clar -això sí- que la celebració de nous comicis seria un escenari "molt dolent".

El dia en què Sànchez defensa el seu dret a ser investit al Tribunal Suprem, Iceta s'ha mostrat convençut que les forces independentistes "en cap cas han pensat que ni Puigdemont ni Sànchez fossin elegits presidents". Considera, a més, que JxCat i ERC saben que la reforma de la llei de la presidència per permetre una investidura a distància "està abocada al fracàs".

L'objectiu, ha afegit, és "prolongar" el conflicte amb l'Estat. Iceta, que ha dit que sent "estupor" i "tristesa" per la situació actual a Catalunya, ha assegurat que hi ha un "intent que parlem molt de qüestions judicials i legals quan s'està perdent el sentit comú". En aquest sentit, també ha rebutjat una eventual investidura de Jordi Turull: "No pots investir un persona que, encara que no estigui en presó preventiva, té un procés judicial obert i no té plena capacitat per actuar".