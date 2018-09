Iceta avisa que un "ambient d'hostilitats i ruptura" pot condicionar el judici de l'1-O

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, assegura en una entrevista a l'ACN que l'ambient polític amb què s'arribi a la celebració del judici de l'1-O pot condicionar la sentència judicial. Iceta emplaça els partits independentistes a reflexionar "si volen arribar al judici amb un context d'hostilitats i ruptura o amb un de recerca de solucions". "L'ambient sí que depèn dels polítics, però les decisions les pren el jutge", admet. En aquest sentit, el socialista afirma que si es planteja una estratègia de ruptura que dona continuïtat al que ha portat al procediment judicial "això dona un color" i si la via que s'emprèn és una altra "pot donar un altre color". En qualsevol cas, Iceta insisteix que la decisió correspon només als jutges. El líder del PSC també fa una crida als sobiranistes a no "colonitzar" l'espai públic ni a "esborrar" altres expressions polítiques. Pel que fa als llaços grocs, afirma que els respecta i que ni els "trauria ni en posaria" alhora que acusa Cs d'"atiar" els conflictes.

"La política és per resoldre conflictes, no atiar-los"

Iceta qualifica d'"error" la retirada de llaços grocs que van protagonitzar a Alella dimecres passat el president de Ciutadans, Albert Rivera, i la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas. Al seu entendre, la política ha de "resoldre" conflictes i no pas "atiar-los". "Cs s'han trobat que fins i tot el PP els ha dit que no els seguirà en aquest camí. Espero que aviat tornin a l'espai raonable de diàleg i política i no a l'activisme de carrer", retreu Iceta a la formació taronja.

Després de constatar que a la societat catalana hi ha "divisió" produïda pel procés independentista, Iceta avisa Cs que amb la seva pugna electoral amb el PP s'està produint una radicalització "que els traurà del seu escenari". "Cs, que és el primer partit de Catalunya, pot esdevenir el partit més aïllat perquè ni el PP és capaç de seguir la seva deriva", assenyala. Per això, anima tots els partits a dialogar amb qui pensa "diferent" i a participar de la construcció a partir de l'ampli consens.

Demana acabar amb la "colonització" de l'espai públic

El socialista manifesta que tothom pot marcar la seva posició política però no "colonitzar" el conjunt de l'espai públic i "esborrar" les altres expressions. "Es poden expressar opinions però no es pot pretendre que tots els carrers tinguin la mateixa expressió política", apunta. "Tothom s'ha de poder expressar lliurement però cal deixar espais perquè altres també ho pugin fer", conclou. Pel que fa a les institucions, considera que han d'evitar expressar "una idea partidista". Per a9ixò alerta que el fet que l'Ajuntament de Vic emeti missatges partidistes per megafonia és "inadequat" perquè els ajuntaments, per definició, "són de tots".

En aquest sentit, lamenta que quan es pengen llaços grocs que "monopolitzen" l'espai també s'està "tapant" la llibertat d'expressió dels que no pensen igual. Amb tot, aposta per practicar una "autocontenció respectuosa" amb "seny" i "sentit comú".

El PSC posa en dubte la desobediència

Iceta afirma que els partits independentistes sovint fan un discurs basat en la desobediència però que a la pràctica s'acaba acatant. "La realitat és que el Govern a vegades fa discursos molt embrancats però treballa en el marc de la legalitat", assegura. Així, posa d'exemple la suspensió dels diputats processats per l'1-O diu que tot i que l'independentisme s'ha mostrat contrari a acceptar les decisions del jutge Pablo Llarena, a la vegada hi ha diputats que ja no cobren del Parlament.

Iceta admet que "per ara" els partits practiquen desobediència retòrica perquè hi ha fets i opinions però el que "pesa més" són els fets. "Si avui Junqueras ja no cobra el sou de diputat és perquè s'està acceptant una decisió judicial", apunta. Al seu entendre, el socialista considera que si no cobren el sou significa que el Parlament ha acatat la interlocutòria que implica la suspensió de la condició de diputats dels processats per l'1-O. "Potser el Parlament no ho vol verbalitzar però amb els fets les coses són així", argumenta Iceta.

En la mateixa línia, davant l'anunci per part de Torra que s'espera una tardor "reivindicativa", Iceta recorda que els discursos i la realitat sovint "tenen poc a veure". "Hi ha dificultat d'acceptar la realitat per part dels independentistes. Estem en una Generalitat de Catalunya que forma part d'una comunitat autònoma regida per una Constitució i un Estatut. Això és el que tenim. La República és un desig i no realitat", considera. Tot i això, reconeix que una part de la societat "vol una altra cosa".

Consell de Ministres a Barcelona i reunió de Torra i Sánchez

Iceta evita donar detalls de la futura reunió entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president espanyol, Pedro Sánchez, i manifesta el seu desig perquè la trobada serveixi perquè s'abordin temes i alguns acords "concrets". També apunta que desconeix el contingut del consell de ministres que se celebrarà a Barcelona però admet que si es fa fora de Madrid "és obvi" que hi ha una motivació i uns acords "molt rellevants" pel territori on se celebrarà la reunió.

Finalment, Iceta alerta que no "convenen" unes noves eleccions però que si n'hi ha serà perquè el Govern "no sap on va", "no té estratègia", "objectius o suports". Pel que fa als pressupostos, Iceta apunta que hi ha prevista una trobada la tercera setmana de setembre amb el conseller d'Economia perquè "comenti les línies mestres del pressupost". Des del PSC s'han marcat com a línia vermella per participar dels pressupostos el "compliment" de la legalitat i que l'executiu català governi "per a tothom".