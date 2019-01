Iceta: "Tindrem un altre gran argument a favor dels pressupostos de l'Estat"

La setmana que el govern espanyol presentarà el projecte de pressupostos del 2019, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat que "encara tindrem un altre gran argument" a favor dels comptes de l'Estat. Així s'ha expressat aquest dimarts, sense donar més detalls, en la seva intervenció a la primera reunió de l'any del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar, on ha deixat clar que l'acte d'aquest dissabte de Pedro Sánchez a Barcelona "no és casual".

Iceta, que ha tornat a demanar a l'independentisme que doni suport als números del president espanyol, ha afirmat que l'acte de Sánchez a Barcelona d'aquest dissabte "no és casual", donant a entendre que buscarà convèncer ERC i el PDECat perquè avalin els seus pressupostos. Tot i que no ha volgut avançar cap dels arguments que desgranarà el cap de l'executiu central, Iceta sí que ha remarcat que, per primer cop en molt de temps, "Catalunya serà tractada amb justícia pel què fa a la inversió pública de l'Estat".

El líder del PSC, que participarà a l'acte d'aquest dissabte al costat del president espanyol, també a cridat l'independentisme a escollir entre "el diàleg o el 155 perpetu, permanent i per sempre" que volen el PP, Cs i l'extrema dreta de Vox. Posant en valor els esforços de Sánchez per mantenir el diàleg, ha cridat el Govern a aprofitar-ho en els mesos que venen. "Convindria que el 2019 no fos un any perdut", ha dit, demanant a l'executiu de Quim Torra que es comprometi a "governar per tothom". "És l'hora de governar, hem perdut massa temps en altres coses. Cal estabilitat política, seguretat jurídica i uns pressupostos adequats", ha sentenciat.