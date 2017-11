Iceta sacseja la campanya amb una proposta ja inclosa a l’Estatut

La proposta del PSC per millorar el finançament autonòmic no és innovadora, però ahir, a quatre dies de la campanya, va generar enrenou entre la resta de partits. Miquel Iceta, que ja arrossega crítiques per haver plantejat una quitança del deute, va desgranar en un article a El Mundo els detalls de la hisenda federal que els socialistes plantegen al programa electoral. Tal com va avançar l’ARA, preveu la creació d’un consorci tributari entre la Generalitat i l’Estat per compartir “la gestió, recaptació, liquidació i inspecció dels impostos”. Un organisme previst a l’Estatut -i ja reclamat pel PSC de Pere Navarro- però que va ser interpretat ahir com una concessió a l’independentisme per uns i com un ganxo electoral per altres.

El text signat per Iceta defensa que Catalunya assumeixi “tota la responsabilitat fiscal”, però això no implica en cap cas un aval a la Hisenda catalana, com va afanyar-se a aclarir el candidat socialista: “Oriol Junqueras pretenia que aquesta agència fes tota la feina, i jo, en canvi, demano que ho faci un consorci”.

Tant la ministra María Dolores de Cospedal com el candidat del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, havien carregat de bon matí contra la proposta del PSC. La titular de Defensa va demanar a Iceta que deixi de “treure conills del barret de copa”, i el cap de llista dels populars va titllar els plantejaments del socialista d’“ocurrència” que donaria “una imatge de triomf a l’independentisme”. Cs també es va enganxar a les crítiques, si bé el secretari general de la formació, José Manuel Villegas, va admetre que no coneixia la proposta d’Iceta. De fet, sense saber-ho, va avalar la proposta del PSC, qualificant d’“eficaç” un consorci per “compartir informació”.

Des d’ERC, en canvi, Joan Tardà va retreure al PSC que intenti “oferir un plat de carn a la ciutadania” en precampanya electoral. “Ara reivindica això? [...] Un dia diu una cosa i un altre, una altra”, es va queixar el diputat republicà al Congrés.

“Ho hem defensat sempre”

Davant les crítiques, que també van arribar des de baronies socialistes, el PSOE va tancar files amb el plantejament “raonable” d’Iceta. El responsable de política econòmica a Ferraz, Manuel Escudero, va insistir que el consorci tributari està previst a l’Estatut i a la Declaració de Granada i que “s’inscriu dins del sistema de règim comú”. “Ho hem defensat sempre”, remarquen fonts del PSC en referència a la creació de l’ens bilateral Generalitat-Estat, i atribueixen les crítiques del PP i Cs a la voluntat de posar els socialistes “al cantó del nacionalisme”. “Però ens fan un favor, perquè es demostra que som els únics que tenim una proposta”, afegeixen. Al final, però, el consorci reclamat per Iceta s’hauria d’haver creat en un termini de dos anys després de l’aprovació de l’Estatut, i el govern del PSOE no ho va fer. D’això ja en fa 11 anys.