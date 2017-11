Iceta aposta per condonar el deute de Catalunya i les comunitats autònomes que han fet "un esforç excessiu"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, aposta perquè es condoni el deute de la Generalitat de Catalunya i també de les comunitats autònomes que han fet "un esforç excessiu" per intentar reduir el dèficit. En una entrevista a la Cope, Iceta ha acusat el govern de Mariano Rajoy de fer un repartiment "injust" entre les administracions central i autonòmiques. "Quan un estat ha demanat una reducció del dèficit de les comunitats autònomes tan fort ha oblidat que són les que paguen serveis tan importants com la sanitat i l'educació", ha explicat el líder del PSC.

Iceta ha defensat que les autonomies que s'han endeutat per "la injusta" reducció del dèficit que se'ls ha imposat puguin ser compensades, tot i que ha advertit que s'ha de tenir en compte que també s'han endeutat per decisions equivocades dels seus governs autonòmics. "Hi ha despeses que difícilment es poden reduir i altres que sí, i en aquest cas crec que la Generalitat s'ha excedit en la despesa de la seva presència exterior", ha posat d'exemple el primer secretari del PSC.

Governar en solitari i amb "geometria variable"

Miquel Iceta també ha explicat que el seu desig seria governar en solitari la Generalitat, formant un Govern amb "forta" presència d'independents i després pactar al Parlament les mesures i lleis amb "geometria variable". Iceta "aspira" a ser president de la Generalitat amb "més vots a favor que en contra" en la investidura, ja que ell és capaç "d'allargar la mà en direccions ben diverses".

"Si alguna cosa em caracteritza és la moderació i el diàleg, no l'extremisme, i crec que a Catalunya hi ha una majoria de votants de centreesquerra i catalanistes, no independentistes", ha dit. Però en un escenari "molt fragmentat", cosa que segons el seu parer pot complicar els pactes postelectorals, Iceta ha insistit en el seu plantejament de governar en solitari la Generalitat.

"M'agradaria governar sol. M'agradaria arribar a la presidència després d'una investidura amb més vots a favor que en contra, formar un Govern amb presència molt forta d'independents i pactar les coses al Parlament amb tothom qui pugui i amb geometria variable. És possible? Veurem", ha assenyalat.

Iceta ha defensat la "transversalitat" de la seva proposta davant la dels "blocs enfrontats i la política de fronts" amb la qual "no podrem avançar, perquè la resolució del problema no vindrà de la victòria d'uns i la derrota dels altres", sinó d'una "síntesis".

En l'entrevista, Iceta també ha celebrat que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya sigui "superbreu" i no hagi afectat estructures com la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: "Crec que la decisió del govern espanyol en aquest sentit va ser intel·ligent".

Sobre el trasllat de les obres de Sixena que va ordenar aquest dimarts el ministre Íñigo Méndez de Vigo, Iceta ha explicat que ell hauria esperat que s'acabés el contenciós judicial perquè ha afirmat que hauria sigut "molt més prudent".