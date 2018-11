Iceta diu que el 2019 serà l'any de la "gran batalla" i no descarta eleccions al Parlament i el Congrés

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat que el 2019 serà l'any de la "gran batalla" política, i ha avisat que hi poden haver eleccions també al Parlament i al Congrés, al marge dels comicis de les municipals i a l'Eurocambra, convocats per al 26 de maig. Durant la seva intervenció al Consell Nacional del partit, celebrat aquest dissabte al matí a la seu dels socialistes, el líder del PSC ha advertit que l'any que ve es "jugarà tot" i es decidirà si s'avança cap al "diàleg i el socialisme", o cap al "conflicte i el populisme".

D'altra banda, Iceta ha carregat contra l'actuació "indigne" d'ERC al Congrés amb el ministre d'Exteriors, Josep Borrell: "Sense respecte ni convivència no hi pot haver democràcia". Iceta ha remarcat que l'any vinent es decidirà si creix "la incertesa i la inseguretat" o bé si la societat avança cap al socialisme. Així, també ha opinat que el 2019 serà clau per si Europa és "més social" o bé hi ha "menys Europa".

El cap de files del PSC també ha admès que ningú no està en condicions de descartar eleccions catalanes i espanyoles: "És un any decisiu per a l'orientació de la política, potser hi haurà dues, tres o quatre convocatòries, però una única batalla", ha avisat, per argumentar que el 2019 s'encaminarà entre el "progrés o la incertesa", i "Pedro Sánchez o les tres dretes", en referència al PP, Cs i Vox.Davant d'aquest escenari, Iceta ha reivindicat el seu partit en els 40 anys de la seva fundació, i ha assegurat que el PSC és ara "més útil" per construir la societat que mai.

En aquesta línia, el també cap de files del grup parlamentari socialista ha criticat que els partits independentistes estiguin instal·lats en la "divisió interna i el desconcert", mentre el PSC "aixeca la vista" i mira el país "sencer" per definir les prioritats de les polítiques públiques "per avançar".A més, el dirigent constitucionalista també ha lamentat que els partits independentistes no hagin reconegut que el 2017 va ser un "fracàs", en referència als seu objectius.

Confirmacions dels caps de llista per les municipals

Així, ha assegurat que la societat està "dividida", l'economia "afeblida" i ha lamentat que les institucions hagin hagut d'estar "intervingudes", amb l'article 155 -al qual el PSC hi va donar tot el suport.Pel que fa a la política espanyola, Iceta ha dit que "sembla mentida" que els qui van fer possible el canvi a la Moncloa a favor de Pedro Sánchez ara no l'aprofitin per resoldre el conflicte: "Alguns entenen la mà oberta o el diàleg com una feblesa, o una oportunitat per radicalitzar les seves posicions: és inaudit", ha opinat.

La comissió electoral del PSC ha certificat els caps de llista de les eleccions municipals del 26 de maig de municipis com Badalona (Àlex Pastor), Sabadell (Marta Farrés), Mataró (David Bote), Reus (Andreu Martin), Sant Cugat del Vallès (Pere Soler), Vilanova i la Geltrú (Juan Luis) o el Prat (Juan Pedro), entre d'altres.