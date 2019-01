Iceta descarta negociació "a fons" Sánchez-Torra fins que hi hagi sentència de l'1-O

El líder del PSC, Miquel Iceta, assegura que difícilment hi podrà haver una "negociació a fons" entre Govern i Generalitat fins que hi hagi una sentència del judici del "procés" i, a més, un acord dins de Catalunya per a una proposta que sumi el suport de dos terços del Parlament.

En una entrevista amb Efe, Iceta ha considerat que aquests dos factors -el "parèntesis" que suposa el judici del procés independentista i la falta d'una proposta de consens a Catalunya- compliquen per ara una negociació profunda entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra.

El que no exclou segons la seva opinió que sí es pugui avançar en "acords concrets" que puguin començar a canalitzar-se, per exemple, a la reunió entre els dos executius prevista per a aquest mes de gener, després que es reunissin el 21 de desembre -aprofitant el consell de ministres a Barcelona- al Palau de Pedralbes.

El dirigent socialista ha reconegut que el judici, "d'alguna manera, situa una espècie de parèntesis o 'impàs', perquè encara que són vies absolutament diferents, la de la política i la justícia, és obvi que una interfereix sobre l'altra i determinades negociacions més de fons no es poden establir en aquests moments", ha argumentat.

"No ens hem d'enganyar: fins que no hi hagi sentència en el judici i fins que el moviment independentista no hagi articulat quin és la seva proposta després d'aquesta sentència, difícilment podrem avançar en una negociació política de fons", ha incidit.

Iceta afirma que hi ha manca d'acord a Catalunya

Però més important que la celebració del judici és, per a Iceta, el fet que a Catalunya "no hi ha acord suficient sobre quin és el camí per avançar", pel que "sense que hi hagi aquest acord en el si de Catalunya, difícilment es tindrà força suficient per negociar amb l'Estat".

Ha recordat així que en aquests moments no hi ha cap proposta que uneixi un suport de dos terços del Parlament, que és la majoria mínima que es requereix per a una reforma estatutària o del sistema institucional català.

"Primer hem de fer els deures a casa, abans d'intentar una negociació a fons sobre una qüestió que encara és molt controvertida Catalunya endins", ha insistit.

Això no obstant, Iceta ha matisat que "seria absurd dir que fins que no passi el judici no podem fer res", motiu pel qual ha considerat positiu que els dos executius "hagin decidit mantenir la seva relació oberta i hagin quedat emplaçats a noves reunions", com la que es durà a terme aquest mes de gener.

Una trobada en la que ha considerat que es podria "avançar" en aspectes com inversions, prioritats pressupostàries, col·laboració en polítiques públiques o la retirada de recursos competencials a les lleis catalanes suspeses pel Tribunal Constitucional.

Les lleis socials suspeses al TC

Precisament sobre aquest últim punt i davant la possibilitat que la Generalitat pogués aprovar al Parlament una llei "òmnibus" per tornar a tramitar totes aquestes lleis suspeses, sense esperar a la negociació amb el Govern, Iceta ha advertit que "si es reiteren els mateixos plantejaments, podem caure en el mateix error i el mateix bloqueig".

El líder socialista català ha recordat al Govern que la Moncloa ha retirat ja dos recursos després de reunions entre els dos executius i que aquesta és la "via correcta", ja que "l'única solució és quan es dialoga, negocia i pacta" i s'evita, d'aquesta manera, que acabi sent "un arbitratge extern a la política el que decideixi", en al·lusió al TC.

I ha incidit en que per evitar aquest "problemes competencials", hi ha diferents vies prèvies, ja sigui el del diàleg entre els dos governs abans d'aprovar-se la llei o fins i tot, una vegada aprovada, la d'"un procés negociat entre les dues parts, reconegut per la pròpia legislació", per evitar la presentació d'un recurs.

El document de 21 punts de Torra "no és una base per negociar"

El que Iceta sí ha descartat és que a la reunió d'aquest mes entre els dos governs s'abordi la proposta de 21 punts que Torra va lliurar al president del Govern, Pedro Sánchez, en la seva trobada del 21 de desembre passat a Barcelona.

"No és una base per negociar", ha asseverat Iceta, que ha considerat que qui hauria de fer públic aquest document és el propi Torra, ja que va ser aquest qui va revelar la seva existència.

El socialista ha retret a Torra que només es dirigeixi a l'electorat independentista i que "no perdi l'ocasió per demostrar que és incapaç de situar-se en la tessitura d'algú que vol representar al conjunt de catalans".

"És molt difícil que sigui creïble la voluntat del Govern (de diàleg) si no hi ha una renúncia expressa a la via unilateral i il·legal. El discurs de Torra és sovint massa contradictori amb el diàleg que diu perseguir", ha recalcat Iceta.

D'una altra banda, ha fet pinya amb el president del Govern i ha volgut enviar un missatge a aquells barons socialistes crítics amb la política de diàleg de Sánchez amb la Generalitat.

"Entenc que pugui haver prevencions, pors i incerteses, però per descomptat Sánchez ha donat totes les raons per a la confiança al camí que ha traçat i la manera que té de dirigir la política de l'Estat", ha afirmat.

Malgrat considerar que existeix "unanimitat absoluta" en el PSOE en que hi ha d'haver "diàleg dins de la llei", ha reiterat que cal "donar la màxima confiança al president del Govern perquè, en aquest marc, sigui capaç d'avançar en la resolució del problema".

I és que, ha sentenciat Iceta, Sánchez "ha demostrat que vol dialogar", però també de que "si algú trenca el marc legal, s'actuarà amb contundència per restablir la legalitat".