Iceta diu que la falta de diàleg "posa en risc la unitat d'Espanya", però nega una negociació sobre l'autodeterminació

El líder del PSC, Miquel Iceta, s'ha sumat al suport al president espanyol, Pedro Sánchez, aquest dissabte des de les Canàries. Després que Sánchez hagi rebut l'escalf dels dirigents bascos a Barakaldo, Iceta ha alertat que "la incapacitat per al diàleg dels independentistes i del PP és el que va posar en risc la unitat d'Espanya" entre el 2014 i el 2017, amb Mariano Rajoy al capdavant de l'executiu. Tanmateix, ha negat que la Moncloa s'aculli a una negociació sobre com exercir l'autodeterminació.

Iceta, en un acte a Tenerife recollit per Efe, ha afegit que els qui pensaven que el PSOE negociaria l'autodeterminació s'equivocaven, perquè la Moncloa ja va anunciar que aquesta línia no la travessaria mai. També ha lamentat que aquest "intent molt seriós", segons ell, de la Moncloa de buscar camins de diàleg en el marc de llei no hagi prosperat i ha criticat els independentistes per no haver-ho acceptat.

Ahir el Govern va retreure al govern espanyol que condicionés el diàleg al primer tràmit dels pressupostos i que obligués JxCat i ERC a renunciar a l'autodeterminació per només seure a negociar.

"A Catalunya hi ha una divisió profunda sobre el camí a seguir, no hi ha una majoria independentista, i tard o d'hora haurà d'obrir-se aquest procés de diàleg entre catalans i de Catalunya amb Espanya"

"A Catalunya hi ha una divisió profunda sobre el camí a seguir, no hi ha una majoria independentista, i tard o d'hora haurà d'obrir-se aquest procés de diàleg entre catalans i de Catalunya amb Espanya", ha subratllat. "Ni la independència és possible, ni tampoc la recentralització de l'Estat o la congelació de les autonomies. La nostra proposta és aprofundir en l'autogovern", ha opinat el líder socialista. A més, ha considerat que el judici que comença aquesta setmana contra els líders independentistes "no és el marc més adequat" perquè les converses fructifiquin.

Iceta diu que Ciutadans s'ha "radicalitzat"

Sobre la manifestació de demà diumenge a Madrid, promoguda pel PP, Cs i Vox, ha avisat que no és una mobilització a favor de la unitat d'Espanya, sinó contra Pedro Sánchez i contra el diàleg per resoldre la crisi catalana.

Per això ha considerat un error que militants i simpatitzants del PSOE hagin anunciat la seva assistència, ja que la manifestació "no és per la unitat d'Espanya, sinó per la unitat de la dreta contra Pedro Sánchez".

Els recents insults de Pablo Casado a Pedro Sánchez donen idea "del que pot oferir la dreta", els tres representants de la qual es barallen a veure "qui està més en contra" del president i més a favor de la crispació.

Amb tot, ha agraït a Pedro Sánchez que hagi explorat aquesta via, perquè encara que "el diàleg implica riscos, tan sols dialoguen els valents, la valentia és el diàleg i el pacte. Els qui se senten febles o no confien en els seus arguments no volen dialogar".

En aquesta línia, ha lamentat que Ciutadans "s'estigui radicalitzant en sentit conservador" i en contra de solucions dialogades i negociades i hagi decidit disputar l'espai de la dreta al PP.