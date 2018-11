Iceta veu rebaixades les expectatives sobre la taula de diàleg i retreu a Torra l'"aproximació" a Otegi

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha admès que les expectatives dels socialistes en relació a la taula de diàleg dels partits que s'estrena aquest divendres al Palau de la Generalitat "s'han rebaixat" a partir del moment en què tres grups parlamentaris (Cs, el PP i la CUP) han declinat participar-hi. "La imatge que es donarà demà és que aquí hi ha una divisió molt profunda que és el que impedeix avançar", ha dit. I ha afegit: "No podem esperar que una reunió en què falten tres grups parlamentaris [...] serveixi per arribar a grans acords".

Així s'ha expressat el líder socialista aquest dijous al migdia en la presentació del document que el seu grup portarà a la cimera convocada pel president de la Generalitat, Quim Torra, avançat aquest dimecres per l'ARA. Al costat del diputat i líder d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, Iceta ha explicat que "la de demà sigui la primera d'una sèrie de reunions" i que permeti generar una "dinàmica" d'"intercanvi d'informació" entre el Govern i els grups parlamentaris per fer possible el diàleg a Catalunya.

A banda de la falta de grups a la trobada, però, les posicions de partida són molt distants, segons ha admès el socialista. En aquest sentit, ha aprofitat per demanar a Torra, que aquest dimecres va ser a Euskadi, que segueixi la via d'Iñigo Urkullu, la del "pragmatisme" i la "legalitat", i no l'"aproximació" a Arnaldo Otegi, que ha definit com "l'irredemptisme unilateral o il·legal al qual de vegades sembla que el Govern es tanca amb una certa nostàlgia".

Iceta s'ha remès a les interlocutòries del jutge instructor de la causa al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, per justificar que el document socialista demani una "renúncia" a la unilateralitat per afavorir el "millor desenllaç" del judici de l'1-O: "Hi ha una obsessió dels jutges per considerar que el procés que ha portat cap a un delicte no ha acabat. Alimentar aquesta teoria és molt negatiu i perjudica les expectatives [dels presos]", ha dit. I ha aprofitat per llançar un avís ja previsible: a l'espai de diàleg "no hi haurà acord" sobre un referèndum d'autodeterminació.

Tal com va explicar l'ARA, el document del grup PSC-Units insisteix en la doble reforma de la Constitució i l'Estatut per resoldre la falta d'encaix de Catalunya a Espanya, una solució que Torra ja ha rebutjat perquè considera que es tracta d'una "pantalla passada". La rèplica d'Iceta ha sigut clara: "Hi ha pantalles passades que després ressusciten, com la del referèndum". El primer secretari, però, ha estat preguntat per la proposta de reforma estatutària que Pedro Sánchez portarà el dia 12 de desembre al Congrés, i ha dit que no és partidari que el president espanyol faci grans "concrecions" sobre el tema: "Qui s'apressi a fer propostes les veurà rebutjades als cinc minuts", ha argumentat.

Esperança en el consens dels temes sectorials

Al seu parer, és clar que abans de definir l'eventual contingut d'un nou Estatut hi hagi un període de "cocció" i de construir "consensos entre gent que opinem molt diferent". "Estem en una paràlisi, en un moment complex [...], però hi ha molt de marge per a la política i per això fem aquesta proposta", s'hi ha afegit optimista Espadaler. El cap de files d'Units ha defensat que el document del grup que comparteix amb el PSC busca els "àmbits que poden ser més transversals" al Parlament o "poden generar la possibilitat que el Govern sigui proactiu".

Iceta ha conclòs que hi ha un "Govern paralitzat, desorientat i dividit" i que hi ha una gran "dificultat d'arribar a acords" entre els grups parlamentaris, però ha refermat la voluntat dels socialistes de contribuir a "superar aquesta situació assenyalant camins de diàleg". En aquest sentit, ha assegurat que hi ha "temes" que podrien ser objecte d'"aproximació" al marge del Procés, com ara la paga extra pendent de pagar als funcionaris. Els socialistes tenen l'esperança que taula del diàleg, com a mínim, serveixi per avançar en temes sectorials.