Iceta nega que el fitxatge de Montilla per Enagás sigui un cas de portes giratòries

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha fet pinya amb l'expresident José Montilla arran del seu fitxatge per Enagás i ha negat que es pugui parlar d'un cas de portes giratòries. En una entrevista a TV3, el màxim dirigent dels socialistes catalans ha subratllat que Montilla "va deixar de ser ministre d'Indústria fa catorze anys i de president de la Generalitat fa deu anys i, per tant, el seu fitxatge no ha sigut immediat". "No es pot parlar de portes giratòries perquè en el seu cas giren molt a poc a poc". També ha descartat que el seu recent pas pel Senat hi hagi pogut interferir.

Iceta ha defensat la compatibilitat que Montilla s'incorpori a l'empresa energètica de l'Íbex-35 i mantingui l'oficina d'expresident de la Generalitat amb l'argument que no havia de renunciar a la seva oficina d'expresident perquè ho serà sempre ni tampoc creu que s'hagi de modificar la legislació que regula els expresidents, com plantegen els comuns. "Si s'ha de regular de manera diferent, es pot obrir el debat, tot i que ha funcionat raonablement bé". Que Montilla s'incorpori al consell d'administració d'Enagàs "no ha de modificar aquest tema", ha afegit. "Una altra cosa és si convé revisar la regulació de les oficines dels expresidents. Crec que no, però estarem oberts a atendre els plantejaments que facin altres grups", ha conclòs abans de recordar que va ser amb l'expresident Jordi Pujol quan es va regular la normativa dels expresidents.

Iceta ha destacat que Montilla estigui disposat a anar al Parlament per explicar-se després que Cs, JxCat, ERC i la CUP hagin sol·licitat que doni explicacions a la comissió d'afers institucionals (CAI). De moment, l'expresident ha garantit que no utilitzarà mitjans o espais públics per a activitats privades quan s'incorpori al consell d'administració d'Enagás, però els grups parlamentaris en volen més detalls.

Montilla compareixerà al Parlament pel seu fitxatge per Enagás

Tot i així, tant ICV-EUiA –predecessora dels comuns– com Esquerra i posteriorment Ciutadans –quan va entrar al Parlament– van avalar que els expresidents poguessin mantenir les oficines encara que passessin a ocupar un càrrec directiu en una empresa privada. Ni el 2003 ni el 2015 es va prohibir aquesta situació quan, en canvi, sí que es va impedir que els expresidents cobressin el sou i la pensió en cas de tenir altres fonts d'ingressos.