Iceta crida l'independentisme a "acceptar la realitat" i posar-se a preparar les eleccions

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha cridat aquest dilluns els membres del Govern i l'independentisme en general a "acceptar la realitat" del 155 i posar-se a preparar les eleccions convocades per Mariano Rajoy el 21 de desembre. "Tothom faria bé d'acceptar la realitat i ajustar-se a la nova realitat [...] Com més aviat tots ens posem a acceptar la realitat, més aviat ens podrem posar a la feina, que és preparar unes eleccions i oferir als catalans l'alternativa política que creiem millor", ha dit.

Iceta, que ja va ser proclamat candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, ha explicat que els socialistes ja han engegat tota la maquinària electoral de cara a uns comicis que "són la gran oportunitat per canviar el rumb de la societat catalana, canviar les formes, el Govern i el president". El aquest sentit, el consell nacional de la formació es reunirà el dissabte 11 de novembre i aprovarà les llistes per al 21-D.

El PSC, ha dit, farà una "llista de país per sortir de l'atzucac" i "donar per acabada una etapa política de fracàs i frustració". I malgrat que no n'ha volgut donar gaires detalls, ha donat a entendre que destacats alcaldes del partit -alguns dels quals han discrepat amb la direcció últimament, com Núria Parlon o Jordi Ballart- no formaran part de la candidatura: "Els millors dirigents del PSC que estan al capdavant dels grups municipals, com a criteri general defensem que continuïn centrats en aquesta feina".

Tampoc serà a la llista l'exministre socialista Josep Borrell, protagonista de les dues últimes manifestacions de Societat Civil Catalana (SCC) amb missatges molt durs contra l'independentisme. No obstant això, Iceta ha anunciat que el també expresident del Parlament Europeu "s'implicarà a fons" en la campanya electoral del PSC.

El partit, de fet, busca atraure el vot unionista que es disputa amb Cs. És per això que, a diferència de l'anterior marxa, el PSC es va bolcar aquest diumenge a la manifestació de SCC, en la qual van assistir Iceta, Núria Marín o Salvador Illa, entre molts altres dirigents. Iceta, que ha rebut crítiques per aparèixer al costat de PP i Ciutadans a la manifestació i fer-se inclús fotografies amb dirigents populars i membres del govern espanyol, ha justificat la seva participació a l'acte pel fet que era contra "contra la separació i a favor d'un lema que ens sembla magnific: 'Tots som catalans'.

El lider del PSC ha afegit que en aquesta "nova etapa política" cal abandonar el "sectarisme" i "abraçar la convivència". A partir d'ara, ha afegit, el PSC només es podrà "posar d'acord amb els partits que vulguin acordar i no els que vulguin trencar", ha dit el líder del partit, sense especificar gaire més. L'objectiu, ha afegit, és posar "seny" on hi hagi "embolic" i "claredat" on hi hagi "confusió" o "frustració".

Després de mostrar-se convençut que les eleccions del 21-D tenen "prou garanties" perquè estan emparades en l'Estatut i la Loreg, no ha volgut valorar la conveniència de les querelles per rebel·lió que la fiscalia general de l'Estat ha presentat contra el Govern i els membres sobiranistes de la mesa del Parlament. "No podem pronunciar-nos sobre qüestions que estan en tràmit en la via judicial i sense conèixer-ne els detalls", ha dit. En tot cas, el secretari d'organització del partit, Salvador Illa, ja va dir aquest dissabte que entendria que hi haguessin detencions al Govern perquè, en un estat de dret, "els actes tenen conseqüències".