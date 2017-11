Iceta: "Estic disposat a cedir, perquè cedir per arribar a un acord no és perdre, és guanyar"

El candidat del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, ha defensat avui un nou país "en què no hi hagi vencedors ni vençuts": "Un país en el qual tots guanyarem perquè tots cedirem alguna cosa en lloc que una majoria escassa ho guanyi tot i que una ampla minoria ho perdi tot". El cap de llista socialista ha remarcat que ell està "disposat a cedir, perquè cedir per arribar a un acord no és perdre, és guanyar". En aquest sentit, ha acusat el Govern de deixar una "societat fracturada socialment i en la qual s'ha volgut instal·lar una divisió entre bons i dolents, entre patriotes i traïdors, una divisió de blocs que s'enfronta l'un contra l'altre buscant derrotar l'adversari".

Durant el parlament inaugural del Consell de la Internacional Socialista, que es reuneix avui i demà al World Trade Center de Barcelona, Iceta, que ha fet aquesta part del discurs en català i no en castellà com la resta de la intervenció, ha assenyalat que l'objectiu que s'ha marcat si és escollit president és cosir les ferides que, a parer seu, hi ha a la societat catalana. "Ofereixo un govern que tindrà com a objectiu la reconciliació entre catalans i després amb la resta d'Espanya, amb Europa i amb el món econòmic", ha afirmat Iceta.

El primer secretari del PSC ha posat d'exemple d'aquesta reconciliació el polític alemany Willy Brandt, que fou premiat amb el Nobel de la pau el 1971 per haver millorat les relacions amb la República Democràtica Alemanya, Polònia i la Unió Soviètica. "Brandt ens va ensenyar quan es va agenollar davant el monument als Herois del Gueto de Varsòvia en la seva històrica visita el 1970 que la reconciliació és l'arma més poderosa per guanyar la batalla contra la intolerància i el prejudici en la societat".

El presidenciable socialista s'ha mostrat molt crític amb el Govern i ha denunciat que amb la seva insensatesa "ha posat les institucions fora de la llei i ha provocat tal situació de caos que milers d'empreses s'han vist obligades a marxar buscant seguretat jurídica i desenes de milers de persones s'han emportat els seus petits estalvis a altres bandes d'Espanya".

Espadaler vol un Govern liderat en solitari pel PSC amb acords puntuals

Per la seva banda, el número 3 de la llista del PSC per al 21-D, Ramon Espadaler, ha apostat aquest divendres per un nou Govern "presidit per Iceta amb suports asimètrics, que s'hagi de guanyar el pa cada 15 dies al Parlament", i ha descartat tant un nou tripartit com un pacte amb Ciutadans i el PP.

Ho ha explicat en una entrevista a Europea Press, en què l'exlíder de l'extinta Unió ha reivindicat Miquel Iceta com el candidat a la presidència més capacitat "per la moderació, la serenitat i la confiança que representa, així com per la seva capacitat de gestionar la complexitat del moment".