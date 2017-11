Iceta dona per fet que millorarà els resultats a les eleccions però no ho veu suficient: "Vull ser president"

El candidat del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, és optimista de cara a les eleccions del 21 de desembre i dona per fet que obtindrà més dels 16 escons que fins ara tenien els socialistes al Parlament. "La tranquil·litat de millorar els resultats ja la tenim, però ara em presento per arribar a president", ha avisat Iceta, que ha insistit a declinar investir la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, en cas que sigui la més votada d'entre les forces constitucionalistes. "Que em voti a mi", ha defensat, i s'ha presentat com el millor candidat per "teixir aliances" i no vol obrir-se a investir cap altre president que no sigui ell. En un esmorzar informatiu organitzat per 'Europa Press' a Madrid, ha recordat que "el 100% de votants de Cs vol un acord amb el PSC", segons una enquesta publicada 'El País', quan se l'ha advertit que el 60% dels votants del PSC vol un acord amb Cs.

El líder socialista ha rebaixat les expectatives de qui confia en un tripartit constitucionalista configurat per Cs, PSC i PP i ha subratllat que encara no ha vist cap enquesta en la qual aquesta suma sigui possible per configurar govern. "Jo vull esperar a les eleccions", ha deixar clar, per bé que ha obert la porta que puguin sortir els números en segona votació on només es necessita majoria simple. "Recordo que les abstencions també compten", ha apuntat, en un possible missatge implícit a Catalunya en Comú. Sí que ha insistit, però, en què no investirà cap president independentista i s'ha mostrat convençut que ni JxCat, ERC o CUP li demanaran els seus vots. A més, contràriament a allò que ha insinuat el candidat del PP, Xavier García Albiol, ha assegurat que, si depèn d'ell, "no hi haurà repetició d'eleccions".

Ara Iceta vol focalitzar-se en una campanya que tindrà el tret de sortida a l'Hospitalet de Llobregat, ciutat liderada per l'alcaldessa socialista, Núria Marin, nom destacat dins de les files socialistes. El candidat del PSC demanarà per últim cop el seu vot en un acte a Cornellà de Llobregat, demostrant així la voluntat de recuperar el vot de l'àrea metropolitana que en les últimes conteses electorals ha viatjat cap a l'espai dels comuns. Durant la campanya, compartirà actes amb el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, en sis ocasions i les més rellevant, segons ha opinat, seran les que coincideixin en cap de setmana.

Durant les dues setmanes prèvies als comicis també es produiran debats amb els candidats dels altres partits, per bé que Iceta ha admès que no seran del tot normals. "Un candidat està en presó preventiva i un altre de viatge d'estudis", ha apuntat amb un to humorístic en referència a Oriol Junqueras i Carles Puigdemont. Preguntat per la possibilitat d'anar a Brussel·les a debatre amb Puigdemont, Iceta ha assegurat que no ho farà.

Que l'independentisme "demani perdó"

Al llarg de la seva conferència, Iceta ha remarcat que els actors independentistes han actuat amb una gran "irresponsabilitat" i els ha demanat que "demanin perdó" a la societat catalana pels "danys causats". En la seva línia irònica que ha exposat durant el torn de preguntes, el primer secretari socialista ha criticat que Puigdemont vulgui consultar la ciutadania sobre la continuïtat a la Unió Europea. Ha utilitzat la sèrie 'Star Trek' per lamentar que el president de la Generalitat exiliat a Bèlgica vulgui treure Catalunya de la "unió federal de planetes". "A la propera, d'on voldran que marxem?", s'ha preguntat.